«Бест-оф» концерт LACRIMOSA в Минске. Tanz, mein Leben, tanz

Февральский вторник случился в Минске таким, что хотелось раздвоиться: с западной стороны город рвал шальной и по-хорошему дурной, несмотря на годы, EXPLOITED; центр же был отдан на откуп воодушевлению, страсти, проникновенности и всему, что привозит с собой LACRIMOSA. На этот раз — со вневременным сетлистом, вобравшим все, что любой фанат, не понимая немецкого, может прошептать в своем готическом сне. «Tanz, mein Leben, tanz. Tanz mit mir, noch einmal in den puren Rausch der nackten Liebe»… и далее по тексту. Тем более, что и сама группа не прекращала танцы до трех (!) бисов.

Они играли и «Lichtgestalt», и «Schakal», и «Not Every Pain Hurts», и «Der Morgen danach», и «Seele in Not», и «Stolzes Herz», и «Ich verlasse heut’ dein Herz»; строчки песен, словно черные пузыри, всплывали из подсознания, лопались восторгом узнавания и любви. Про нее же, любовь, вывернутую наизнанку душу и извлеченный на сцену рваный кусочек сердца, был этот вечер: Тило, дирижируя своими гибкими пальцами, изящно обнажал натянутые струнами нервы, переменно чередуя сентиментальность и напористую, жгучую пылкость.

Высветленный разноцветными прожекторами «Прайм-Холла», дирижировал он и всем представлением: Тило — человек, который держит коллектив под контролем, как он сам говорил, «больше никто на свете не знает, какой должна быть та или иная песня». Мимика, пальцы, движения, интонации — было так, как хотел он. И, черт подери, с годами этот элегантный и всегда молодой человек научился петь еще лучше!

LACRIMOSA вживую — перфектная группа. Тот случай, когда не нужны спецэффекты и особые декорации: диалог, что ведут музыканты, самодостататочен, будто спектакль; здесь все на полутонах и на нерве; сложная, тонкая паутина эмоций, голосов и мелодий, что, опутывая, не отпускает до самого биса. Одного. Второго (с новой темой, а также, конечно, непременной, хулиганской в исполнении «Copycat»). И третьего. «Alles Lüge». «Ohne nur ein Lachen werde ich schreien»…

Анне, в коротком ажурном черно-готичном наряде вечной девочки, скромно и сдержанно стояла за клавишами, чтобы, когда настанет час, задорно изъять у партнера световое пятно и, сопровождая то кокетливыми, то драматичными па, исполнить свои вокальные партии. Пела она неплохо, танцевала и смотрелась тем более. Не сказать, что время не крадет у LACRIMOSA свежесть и непосредственность; тем не менее, эта изящная пара по-прежнему гармонична, прекрасна, ярка и эффектна. И, ощущается всеми внутренностями, по-прежнему живет своей музыкой, вдохновенно и заботливо транслируя ее, как высшее из благ, из вечера в вечер.

Улыбаясь, но не отпуская руководящих вожжей, Тило оглядывал зал, простирая руки, вбирая энергию: все ли прониклись, всем ли сейчас хорошо, как ему?

В 2015-м, в силу того, что «Репаблик» кучнее и меньше, атмосфера концерта накалилась сильнее; «Прайм-холл» со своей пафосностью и пустыми пространствами, уют несколько скрал, предоставив зато замечательный свет и удивительно чистый, слаженный звук, поддавшись чувственности которого можно было — согласно желанию — и танцевать, и обнимать кого-нибудь рядом, или просто стоять, благостно зажмурив глаза, и, главное, недоумевать: почему таки в «Минкульте» сделали допуск на LACRIMOSA «18+»? Неужто детские души не выдержат драйва и лирики? Или все потом скопом запишутся на курсы немецкого?

Го́тов в рядах собравшихся снова оказалось не много: кто-то, конечно, заморочился прической или извлек из полок запылившийся анк; в целом же фасоны аудитории были по-офисному простыми. Равно как и незатейливые черные прикиды инструментальщиков группы — гитаристов, которые, сумрачно стоя на фоне с непроницаемыми лицами героев боевиков, лишь изредка притягивали к себе свет и внимание, выпиливая хлесткие соло-партии да дробя воздух ритмом.

Полный сетлист сейшна можно посмотреть здесь — ну и, конечно, посочувствовать всем, кто хотел, но не смог. Это был волшебный концерт. Не знаю, как EXPLOITED (однако верю, что позитивно), но LACRIMOSA не только оправдала, но, кажется, немножечко даже перевыполнила план по душевности. Ну а вот, собственно, и картинки.