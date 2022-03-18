Tilo Wolff об альбоме LACRIMOSA «Leidenschaft»: «Черт, да я живу во всех этих песнях!»Lacrimosa . Интервью
В конце прошлого года LACRIMOSA, без больших анонсов и аншлагов, пополнила свою дискографию альбомом Leidenschaft. К настоящему моменту его успели послушать и оценить все желающие (впрочем, в нашей голосовалке он едва попал в бест-оф двадцатку). Чтобы поддержать промоцию релиза, я выслала Тило по мылу ряд вопросов… ну и вот что у нас вышло.
Во-первых, поздравления с новым альбомом! Как на него в целом отзывы, радуют?
Безусловно! Многие пишут, что Leidenschaft — наш лучший релиз за более чем двадцать лет, и это прям круто! Очень хочется поскорее показать песни вживую.
Самая личная вещь на этом диске?
Таковых сразу несколько. Но, наверное, ближе всего «Exodus». А еще я страшно люблю «Liebe über Leben», «Raubtier», «Führ mich nochmal in den Sturm»… И, конечно, «Celebrate The Darkness». Черт, да я живу во всех этих песнях!
Вы выбрали достаточно необычное время релиза: конец года, разгар праздников, традиционно мертвый сезон для альбомов и туров. Плюс не то чтобы было много информации в метал-медиа; по сути, вся рекламная деятельность, что у вас ведется, ограничивается официальными соцсетями LACRIMOSA. Вы даже не обновили страничку википедии!
На самом деле да, про этот альбом мы пишем в основном в соцсетях. Во многом это связано с пандемией: пришлось сильно сократить персонал Hall Of Sermon, а поскольку лейбл представляет собой очень маленькую компанию (нет ни менеджера, ни каких-либо дополнительных ресурсов или помощи извне), что имеем, то и используем. Сил в настоящий момент хватает только на то, чтобы работать с существующей фан-базой.
Как еще повлиял на тебя период ковида, локдаунов и прочего? Чему научил?
Прежде всего, я узнал, что невозможное возможно. Никто прежде не мог предположить, что закрыться способен целый мир сразу. Все знают: есть часы работы и закрытия у магазинов. Иногда, бывает, схлопываются бизнесы. Но я никогда не мог даже предположить, что однажды весь окружающий мир повесит на двери табличку: «Извините за неудобства, мы закрыты».
Во-вторых, я убедился, что люди, а также их правительства ничему не учатся. После первых панических реакций, которые были понятны, практически на одна страна мира не предприняла шагов, которые помогли бы смягчить и разумно предопределить ситуацию в долгосрочной перспективе; никто не продумывал решения даже на два шага вперед, выкатывая только некие спонтанные меры. Никто не думал, что станет с людьми, потерявшими работу; с людьми, лишенными социального взаимодействия; с людьми, оставшимися без помощи, без надежды! В конце концов, как пострадают образовательные и культурные общественные процессы.
Ну а для нас быстро стало понятно, что в 2020-м, на который планировался альбом изначально, издать ничего не удастся.
Как бы там ни было, в прошлом году вы даже отыграли пару концертов. Вернется ли LACRIMOSA на сцену в 2022-м? Скучаешь ли сам по живым выступлениям?
Конечно. Мы постоянно планируем выступления, но так же постоянно и переносим их в неизвестность. И опять начинаем планировать. Пока надеемся, что получится к осени… но… посмотрим.
Видела вас пару лет назад в Минске и была крайне удивлена, что визуально ты почти не меняешься. Как так, в чем секрет? Нечто в стиле Дориана Грея?
Ох, спасибо. Я просто приму это как комплимент! Хотя, на самом деле, сценические огни способны скрыть очень многое!
Сколько у тебя в гардеробном арсенале сценических костюмов?
Если честно, никогда не считал. Но примерно по два на каждый альбом. То есть… много. Может быть, использую какие-либо наряды когда-либо дважды. Не знаю.
А имеется ли хотя б одна яркая вещь… ну, в повседневной жизни?
Не-а, вообще нет. Самому интересно — ну почему?!
Каков на сегодняшний день самый вероятный статистический фэн LACRIMOSA? Престарелый гот, наивная школьница, домохозяйка средних лет? Как себе сам представляешь?
У меня нет такой статистики. То есть, с одной стороны, есть (ее предоставляют социальные платформы), но, с другой, на концертах я вижу всех! Так что не знаю. И, в общем, доволен этим незнанием. Мы ж не шампунями торгуем, чтобы просчитывать, кто их купит, — мы производим эмоции и искусство для всех, кто готов принять их с открытым сердцем. Как говорит Писание: «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Так что вопрос не в уровне образования, возрасте или гендерной принадлежности, вопрос только в душе.
Как выглядит твой обычный день?
Он начинается с кофе! Пока пью кофе, читаю сообщения. Потом немного спорта, а далее либо работа, связанная с делами лейбла, либо дела студийные. Вечером — встречи с приятными людьми, вкусная еда, вино — или все вместе!
Какие альбомы 2021 года понравились больше всего?
По правде говоря, чужой музыки в прошлом году я слушал не много. Просто не было на то времени. Но если навскидку, то отлично зашли THE PRETTY RECKLESS, IRON MAIDEN (ну конечно же!), а еще новый миник BILLY IDOL. Очень крутой!
Что-нибудь фанатам… от себя лично.
Я по вам ужасно скучаю! Берегите себя, оставайтесь целыми и здоровыми, чтобы мы могли снова встретиться!
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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