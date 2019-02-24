LACRIMOSA в цитатах. «Я большой фанат Евровидения»

Встретив 2019-й и тридцатилетие LACRIMOSA, Тило c Анне решили провести внеочередное подведение итогов и трип сквозь года: тур, в рамках которого дуэт во вторник приедет в Prime Hall, музыканты позиционируют как «Time Travel». То есть ретроспектива, хиты и черные слезы на белых жабо. 22 марта также выйдет двойной коллекционный CD Zeitreise: этакая мини-история LACRIMOSA «для чайников»: ужатый вариант дискографии плюс одна новая тема. А кому очень-очень хочется прикоснуться к истории лично — помимо концерта, помимо CD — минский визит предусматривает meet-and-greet на 25 мест. Стоимость 160 рублей, детали вот тут.

Мы же, с позволения присутствующих, также немного поретроспективничаем, сделав подборку цитат Tilo Wolff разных лет. Что есть, что было, чем сердце успокоится.

..На мой счет всегда было много клише и ярлыков. От «готического принца», «владыки тьмы», до «бога боли». Однако постепенно, через десятки лет, люди, похоже, начали замечать, что LACRIMOSA – это музыка, а не я, и что эта музыка не такая уж мрачная. По крайней мере, не всегда.

..Я никогда не загадываю реакцию слушателей на альбомы. Это же не поп-песни, где можно программировать: вам должно быть хорошо, вы потанцуете и т.д. У нас все иначе. Сядьте, откройте бутылку красного вина, расслабьтесь и отдайтесь течению музыки!

..в Пекине после концерта ко мне подходили люди и дарили кольца со свастикой, футболки и так далее. И я все время говорил: «Мне это не нужно, уберите, пожалуйста». А они отвечали: «Нет, пожалуйста, не задевай наши чувства, мы хотели отдать вам это». Я подумал, так дело не пойдет: мне дарят какие-то нацистские подарки! Потом спросил, что все это должно означать. И парни сказали, что это символ их страны. Оказалось, они приехали из Монголии и это крест Чингисхана, который до сих пор остается национальным символом Монголии.

..Я большой фанат Евровидения, и песни, которые слышу на этом конкурсе, оказывают известное влияние на мое творчество в рамках SNAKESKIN. (Кстати, во время «Time Travel» концертов в Москве, Петербурге и Мехико этот проект также выйдет на сцену — прим.авт.)

..Музыка, аранжировки, тексты — мы все делаем сами. Не потому что, скажем, я перфекционист, просто больше никто на свете не знает, какой должна быть та или иная песня. Так что быстрей и эффективней работать самим.

..Я не работаю с лейблами, и это дает свободу. Мне никто не указывает что делать, не рассказывает, что продастся, а что нет. Это в моем понимании самое важное. Но есть и минусы. Нехватка времени. Множество обязанностей. Замедление работы над дисками. Ведь пока другие группы гастролируют, лейблы проводят подготовку к следующему релизу, занимаются промоушеном и т.д. А я это время просто катаюсь по городам и играю.

..В 80-ые, когда я бывал в готических клубах, то всегда просил включить GUNS N’ ROSES. В ответ парни такие: «Ты с катушек съехал?» А я им: «Мне все равно. Мне нравится эта команда». Я хотел смешать разные нравившиеся мне музыкальные стили, и не находил коллектива, который бы это делал, будь то метал-группа, готик или электро. И тогда я подумал, что должен сделать все сам.

..Мы с Анне работаем по отдельности. И это очень важно, ведь каждый из нас должен выплескивать собственные чувства, а не пытаться угодить другому. Так что несмотря на то, что мы — одна группа, необходимо сосредоточиться на том, что хочет сделать каждая личность.

..Подбирать концертных музыкантов непросто. Во-первых, с этими людьми надо уметь уживаться: все-таки вы проводите на гастролях совместные дни и ночи. Во-вторых, они должны быть гибкими, разноплановыми с музыкальной точки зрения, уметь с равным талантом передать и жесткие аспекты LACRIMOSA, и самые эмоциональные, трогательные моменты. Так что что важен не только технический профессионализм, но и эмпатия, способность понять, донести.

..Мои тексты — это, как правило, диалог. Я и мое воображаемое, внутреннее «я».

..Любопытный факт: у меня почти не бывает ни «черновиков», ни записей «в стол». 99% процентов всего, что я сочиняю и записываю, идет в работу и издается. За всю историю группы остались неопубликованными всего пять или шесть песен.

..Я бы никогда не надел концертный костюм, который мне не нравится. Я не стану носить что-то лишь потому, что это сшила Анне. К счастью, она обычно шьет одежду по моим собственным эскизам, так что я всегда знаю, чего ожидать.

..Я все еще покрываюсь мурашками от мысли, что могу отправиться в почти любое место в этом мире и играть свою музыку перед людьми, которые ее знают и станут мне подпевать!