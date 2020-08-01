Новинка MASTODON «Fallen Torches». Мы выпускаем альбом — и половина фанатов такие: «Идите вы в жопу!»Блог
«Если вы поставите первый альбом MASTODON рядом с третьим или четвертым, то удивитесь: «Как, это одна и та же банда? Вот черт», — размышляет вслух гитарист Bill Kelliher, — и точно так же обстоят дела с диском, над которым мы работаем в настоящий момент. Все меняется, движется — и вот мы уже поворачиваем за следующий угол. Я не могу сидеть на месте. Как, скажем AC/DC. Офигенная группа — но на каждом альбоме они используют ту же формулу, те же три крутейших аккорда. RAMONES, SLAYER — туда же.
В случае с MASTODON происходит иначе. Мы выпускаем альбом — и половина фанатов такие: «Идите вы в жопу! Вы совсем уже продались. Вы вышли за рамки нашего комфортного восприятия». А я в ответ ощущаю иное. Чувствую, что с каждым разом мы завоевываем все больше фанатов, потому что развиваемся как команда. Потому что я все еще пишу новые песни.
Мне уже полтинник, но я опять делаю что-то иное. И знаю, что куча народа сидит и ждет: «Черт, давайте, покажите уже наконец что-нибудь новенькое, интересно, что вы замутите дальше».
Если вы из числа ожидающих, есть две новости.
Увы, полноформатника раньше 2021 не случится. Однако 11 сентября выходит компиляция Medium Rarities, одну из составляющих которой, новую песню под названием «Fallen Torches», услышать можно прямо сейчас. С гостевым участием Scott Kelly из NEUROSIS.
Вообще в треклисте странной сборки немало занятного, как в чужом антикварном комоде, купленном на распродаже. Хватит, чтобы занять себя, пока подоспеют истинные обновки.
01. Fallen Torches
02. A Commotion (кавер FEIST)
03. Asleep In The Deep (инструментал)
04. Capillarian Crest (live)
05. A Spoonful Weighs A Ton (кавер THE FLAMING LIPS)
06. Toe To Toes (инструментал)
07. Circle Of Cysquatch (live)
08. Atlanta (feat. Gibby Haynes)
09. Jaguar God (инструментал)
10. Cut You Up With A Linoleum Knife (саундтрек)
11. Blood & Thunder
12. White Walker (по мотивам «Игры Престолов»)
13. Halloween (инструментал)
14. Crystal Skull (live)
15. Orion (кавер METALLICA)
16. Iron Tusk (live)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
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Новинка MASTODON «Fallen Torches». Мы выпускаем альбом — и половина фанатов такие: «Идите вы в жопу!»
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Клёвые пеленки! Жду альбома, конечно!
Сука, автокоррект. Реднеки, а не пеленки!