Клип недели: MASTODON «Pushing The Tides»Новинки и новости
Пару дней назад MASTODON показали «Pushing The Tides» — видео на первый сингл выходящего в октябре альбома Hushed And Grim, в который войдет аж 15 треков. И тут даже в рамках одного, на три с небольшим минут длиной, происходит так много всего, что, кажется, сполна успеваешь наесться закуской задолго до подачи основного блюда.
Another prick of a thorn
The body reaches deep
As I choke the situation
Seeming clever and wise
Clouded beyond the dark cells
I know not what drips inside me
Pushing the tides
Trying not to go down and taken under
Pushing the tides
Try to keep my head above the water…
Эта осень, судя по всему, будет очень плодотворной по релизам — и MASTODON, надеюсь, по уровню окажется не хуже GOJIRA’вского Fortitude, порвавшего первую половину 2021. Пока все очень даже хорошо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 197
Читайте также:
- Новинка MASTODON «Fallen Torches». Мы выпускаем альбом — и половина фанатов такие: «Идите вы в жопу!»
- Bill Kelliher: «Меня спрашивают, почему футболки MASTODON стоят по 50 баксов. А вы представляете, сколько людей на нас кормится?»
- Альбом марта. MASTODON «Emperor Of Sand»
- MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»
- Ginger Baker, 75-летний драммер легендарных CREAM: «Меня воротит от этого вашего хэви-метала»
- MASTODON vs. Lars Ulrich. Билл Кэлли-ХЕР, или Член за знакомство!
- Клип сентября. MASTODON «The Motherload» и сеанс женского тверкинга
- MASTODON, Bill Kelliher: «Кажется, агрессивный ор и вопли в песнях остались для нас в прошлом. С годами кричать становится все труднее»
- На’eBay’или гитариста MASTODON
- Новая супергруппа имени жирафьего языка
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Гигантомания в действии: IRON MAIDEN выпустили двойной альбом «Senjutsu»
-
Нечеловеческие условия: легендарные дядьки из INHUMAN CONDITION в «местном пабе»
-
Причиной смерти Sean Malone из CYNIC было самоубийство
-
Никогда такого не было, и вот опять: на Steelfest 2022 окрысились леваки. SODOM оправдываются за всех
-
Сатанбург: шестичасовой дэз-метал марафон с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и DEICIDE в «GroundZero»
-
Цитата. Вокалист VIO-LENCE Sean Killian: «Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например?»
-
Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO
-
«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится
-
От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner
-
За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию
Прекрасно! Оформил предзаказ на диск.