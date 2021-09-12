mastodon Hushed and Grim
12.09.2021

Клип недели: MASTODON «Pushing The Tides»

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Пару дней назад MASTODON показали «Pushing The Tides» — видео на первый сингл выходящего в октябре альбома Hushed And Grim, в который войдет аж 15 треков. И тут даже в рамках одного, на три с небольшим минут длиной, происходит так много всего, что, кажется, сполна успеваешь наесться закуской задолго до подачи основного блюда.

Another prick of a thorn
The body reaches deep
As I choke the situation
Seeming clever and wise
Clouded beyond the dark cells
I know not what drips inside me

Pushing the tides
Trying not to go down and taken under
Pushing the tides
Try to keep my head above the water…

Эта осень, судя по всему, будет очень плодотворной по релизам — и MASTODON, надеюсь, по уровню окажется не хуже GOJIRA’вского Fortitude, порвавшего первую половину 2021. Пока все очень даже хорошо.

artwork mastodon Hushed and Grim

Количество просмотров: 197

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1 comment

  • Dmitriy написал(а):

    Прекрасно! Оформил предзаказ на диск.

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