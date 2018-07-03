Bill Kelliher: «Меня спрашивают, почему футболки MASTODON стоят по 50 баксов. А вы представляете, сколько людей на нас кормится?»

«Будучи музыкантом, ты кормишь огромное количество людей, норовящих засунуть руку тебе в карман, — говорит «мастодоновец» Bill Kelliher, до сих пор несущий знамя с надписью «Ларс Ульрих был прав» и считающий, что интернет-пиратство стоило задушить на корню. — Лейблы в отчаянии. Они не знают, откуда брать бабки, поскольку ключи от своего королевства давно отдали Apple, Spotify и Pandora. Поэтому звукозаписывающие компании уже поговаривают, что музыканты должны отдать им часть мерча. А знаете что? Меня и так постоянно спрашивают, какого хрена футболки MASTODON стоят по 50 баксов. Так вот расскажу вам внезапную новость…
Заключается она в том, что 20-25-30% это суммы на месте забирают площадки! Так что нам остается по 30 с каждой. Причем говоря «каждой», я подразумеваю всех, кто на нас кормится. Менеджмент, юристы, налоги, прочее-прочее. Расходы на транспорт. Тут, представьте себе, один тур-автобус в месяц тянет по $60 000. Дико, да?
Вы видите нас на больших сценах, на телеэкранах, слышите по радио. Мы везде. И хотя артист сегодня получает бабки последним, всем кажется, что это богач, задорно пляшущий и играющий свою музыку. Да, безусловно, я люблю играть на гитаре, писать песни — да и не умею ничего больше. Но при этом я вижу множество рук у себя в кошельке. Так что приходится крутиться, чтобы полностью не обобрали на каком-то углу.
Отдавая продюсеру за альбом полмиллиона долларов, мы достаем их фактически сами. Просто лейбл их как бы одалживает. Вот вам, мол, $600 000 — запишитесь, пожалуйста, за $575 000. Так ты начинаешь «торчать» компании кучу денег. А еще она получает права на твою музыку. Не знаю, почему. Возможно, потому что она тебе милостиво одолжила. Так где же мне взять сумму на покрытие долга? В эпоху Интернета все стало бесплатным. Люди скачивают альбом. И ничего не дают нам взамен. Деньгогенератор сломался.
Что же касается стриминга… если б я жил тысячу лет, и Spotify играл круглосуточно, то, возможно, пару штук долларов по итогу б и накопилось. Но это не точно. Поэтому единственный вариант для нас — гастроли, гастроли, гастроли. До бесконечности. Пока музыкант не вымрет, как мамонт. Потому как мы уже не осиливаем тянуть такую махину — всех тех людей и структуры, что завязаны на песнях, которые вы слышите в своих динамиках».
Прав!фак мп3
quoted: «я люблю играть на гитаре, писать песни — да и не умею ничего больше.»
вот, собственно, и всё, что нужно знать о радетелях за авторские права.
Причем говоря «каждой», я подразумеваю всех, кто на нас кормится. Менеджмент, юристы, налоги, прочее-прочее.
т.е. мужик только на гитарке теребонькает, а менеджеры, техники, юристы ничего не делают и только бабло посасывают? что то после такого тона перехотелось их слушать. удалю ка я с компа все их записи. что бы пацанам легче дышалось на этой планете
Кто-то хочет советский союз, а кто-то музыкальную индустрию, как раньше. А ещё жить как поп-звезда, со свитой продюсеров, но играть непопсу. Как говорится, мечтать не вредно. Пускай сделают майки по 100 и заплатят Кисс за курсы бизнеса.
Как то очень нехорошо попахивают слова мастодоновца… А как же все остальные группы разного колибра продающие майки за 10-15 баксов? И зачем тратить такие огромные суммы на запись альбома, если на выходе получается то же, что можно записать за 50 тысяч? Мне кажется, что он просто очень жадный. И до метлы им как до Китая пешком.
А что за групка такая?
Какую то хрень для бедных прочесал этот Bill Kelliher. Не тянешь? Вали из этого бизнеса. Отсутствие MASTODON на сцене мало кто заметит. Тем более записали альбомов (за 600 000 баксов хехе) предостаточно. Хз, кто покупает их майки за 50 долларов, когда им цена в районе 13 баксов.
пусть пишет рэп на гитаре, тут в сша это очень популярно, а вообще, он в белке не жил, когда группы пишутся на 1-2к за запись, максимум имеют diy майки, играют в полупустых залах и катаются за свое бабло, нам не привыкать, там и так жируют по сравнению с нами, Люцифер ему судья, но группа нот бэд