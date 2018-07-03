Bill Kelliher: «Меня спрашивают, почему футболки MASTODON стоят по 50 баксов. А вы представляете, сколько людей на нас кормится?»

«Будучи музыкантом, ты кормишь огромное количество людей, норовящих засунуть руку тебе в карман, — говорит «мастодоновец» Bill Kelliher, до сих пор несущий знамя с надписью «Ларс Ульрих был прав» и считающий, что интернет-пиратство стоило задушить на корню. — Лейблы в отчаянии. Они не знают, откуда брать бабки, поскольку ключи от своего королевства давно отдали Apple, Spotify и Pandora. Поэтому звукозаписывающие компании уже поговаривают, что музыканты должны отдать им часть мерча. А знаете что? Меня и так постоянно спрашивают, какого хрена футболки MASTODON стоят по 50 баксов. Так вот расскажу вам внезапную новость…

Заключается она в том, что 20-25-30% это суммы на месте забирают площадки! Так что нам остается по 30 с каждой. Причем говоря «каждой», я подразумеваю всех, кто на нас кормится. Менеджмент, юристы, налоги, прочее-прочее. Расходы на транспорт. Тут, представьте себе, один тур-автобус в месяц тянет по $60 000. Дико, да?

Вы видите нас на больших сценах, на телеэкранах, слышите по радио. Мы везде. И хотя артист сегодня получает бабки последним, всем кажется, что это богач, задорно пляшущий и играющий свою музыку. Да, безусловно, я люблю играть на гитаре, писать песни — да и не умею ничего больше. Но при этом я вижу множество рук у себя в кошельке. Так что приходится крутиться, чтобы полностью не обобрали на каком-то углу.

Отдавая продюсеру за альбом полмиллиона долларов, мы достаем их фактически сами. Просто лейбл их как бы одалживает. Вот вам, мол, $600 000 — запишитесь, пожалуйста, за $575 000. Так ты начинаешь «торчать» компании кучу денег. А еще она получает права на твою музыку. Не знаю, почему. Возможно, потому что она тебе милостиво одолжила. Так где же мне взять сумму на покрытие долга? В эпоху Интернета все стало бесплатным. Люди скачивают альбом. И ничего не дают нам взамен. Деньгогенератор сломался.

Что же касается стриминга… если б я жил тысячу лет, и Spotify играл круглосуточно, то, возможно, пару штук долларов по итогу б и накопилось. Но это не точно. Поэтому единственный вариант для нас — гастроли, гастроли, гастроли. До бесконечности. Пока музыкант не вымрет, как мамонт. Потому как мы уже не осиливаем тянуть такую махину — всех тех людей и структуры, что завязаны на песнях, которые вы слышите в своих динамиках».