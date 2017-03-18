Альбом марта. MASTODON «Emperor Of Sand»

Песка в мешке не утаишь, и новинка MASTODON Emperor Of Sand сегодня благополучно была слита в Сеть, прослушана и обласкана отзывами первых комментаторов. Каюсь, не устояла и я — и по первым впечатлениям могу сказать следующее: американцы записали крепкий, монолитный, увлекательный и драйвовый альбом, который понравится всем тем, кому пришелся по вкусу Once More ‘Round The Sun. Как и предупреждала команда, Император явился идеальным жанровым продолжением релиза 2014-го.
Альбом ложится на слух и душу легко и даже задорно — несмотря на достаточно мрачный концепт (лирический герой отбывает пожизненный срок среди песков пустыни — и гибнет в конечном итоге, тем самым обретая свое невеселое спасение), а также тему болячек, неумолимого течения времени и неизбежной смертности любого из нас. «Не трать время, оно истекает», — всерьез предупреждают ребята, и тут же стебаются над неудачливым посыльным с косой в клипе на «Show Yourself».
«Мы цепляем настолько глубокие темы, что временами я начинаю плакать, играя отдельные песни, — признается Brent Hinds, — альбом получился исключительно эмоциональным, и слушая его как автор, я ощущаю всю боль, заложенную в каждом моменте. Мы пережили тяжелое время, и музыка буквально абсорбировала эти печали».
Времена, предшествующие выходу Emperor Of Sand, и в самом деле не радовали: у жены Троя Сандерса диагностировали рак груди (к счастью, терапия помогла, тьфу-тьфу), мать Билла Келлихера умерла от рака мозга, а сам Брент Хайндс попал в мотокатастрофу, после которой лечил переломанную ногу. Так что «император» альбома аллегоричен: в историях MASTODON это сама безжалостность судьбы, равнодушие тяжелой болезни, бессилие что-либо изменить, будучи заброшенным в песках, из которых нет выхода.
Тем не менее… когда смеешься над страшным, становится немного полегче, ведь правда?
Что это за лажа для челкарей и скейтеров?
Попса
Эх!!.. Молодёжь… Всё то им попса. Хороший ,крепкий альбом,очень понравился…
Когда смотришь, что у Мастодонта в тэгах стоит sludge, понимаешь, что где-то сейчас плачут Grief и Toadliquor, мда уж….
Между тем, тут реальный император умер. Император рок-н-ролла.
afterglowstar написал(а):
Между тем, тут реальный император умер. Император рок-н-ролла.
Пионер рокн-ролла Льюис, разогревавший публику перед выступлением Чака Берри поджег собственное пианино и даже немного сыграл на нем. уходя со сцены, Джерри Ли сказал наблюдавшему из-за кулис Чаку Берри: «Попробуй переплюнуть это, ниггер»
Хммм, настоящий император Льюис всё ещё жив!
После их последнего выступления на БА я, пожалуй, не буду проверять, чё там на новом альбоме
Loretta написал(а):
После их последнего выступления на БА я, пожалуй, не буду проверять, чё там на новом альбоме
Ну хоть клип посмотри — очень забавный.