MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»

Emperor Of Sand — называется лонгплей MASTODON, официальный релиз которого состоится в последний день марта. Однако шила в попе мешке не утаишь — и в Сети уже появилась официальная аудиоверсия «открывашки» релиза «Sultan’s Curse». Так что уже можно слушать! Есть мнение, что в 2017-м «мастодонты» выкатят новую бомбу.

«С жанровой точки зрения новый альбом станет продолжением Once More ‘Round The Sun, — обещает Bill Kelliher, — разве что, наверное, с усилением в отдельных моментах. Там будут более еще психоделичные элементы; еще более техничные штуки. Будут вещи, которых мы не делали ранее никогда. Другими словами, это продолжение с углублением».

Причем углублением характера мрачноватого: как рассказал основной текстовик MASTODON Brann Dailor, лейтмотивом релиза стала тема смерти и смертности. «Время — огромный вопрос, вокруг которого крутится тематика диска. Мы размышляем, много ли у нас его еще осталось? И что мы делаем с этим оставшимся временем?.. В последнее время мы потеряли несколько близких друзей, скончавшихся от рака. Поэтому наши песни еще и о неизлечимых болезнях. О химиотерапии и подобном. Я не писал об этих вещах буквально — но вы все поймете сами, читая между строк. Там это все есть».