Мрачная новинка: клип АРКОНА «Кобь»Новинки и новости
Некоторое время назад группа АРКОНА отметила 21 год (неожиданно, наверное, для самих себя продержавшись так долго и так продуктивно), и в связи с этим выпустила видео на титульную вещь будущего альбома Кобь — с совершенно озверевшей Машей в крови, могильно мрачными, зловещими видео- и звуковым рядами. Так что если кто внезапно до сих пор считает, будто АРКОНА исполняет этакий лубочный русский бодрый паган-метал про стенка на стенку и калинку-малинку… смотрите. Будете удивлены.
«Сегодня ровно 5 лет с тех пор, как вышел наш последний на сегодняшний момент альбом Храм, — писал Лазарь в вк в явнваре, — никогда так долго не заставляли вас ждать, но так уж сложились обстоятельства, а их, к сожалению, было очень и очень много. Но не будем останавливаться на них, скажем только то, что сегодня мы встречаемся на студии для того, чтобы окончательно доделать работу над нашим следующим альбомом Кобь, которая была начата ещё в далеком 2020 году. Это будет, как всегда, лонгплей-гигант, несмотря на то, что песен на нем немного и, как у нас водится, музыка коллектива не стоит на месте. Вас на этой пластинке ожидает много нового».
Альбом появится на Napalm Records в середине июня, а пока вот. Невеселого вам просмотра.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Комментарии
Алексей:
Green:
СоветШики покрутите вокруг себя своей головой и посмотрите на свою жизнь, может вам надо что-то в ней поменять…?) А то клип колхоз и бла бла….а то что ребята не прос�…
Виталий:
Ivan Borisov написал(а):
«Ну кто из них хоть раз за карьеру не выглядел как баба?»
Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Motorhead, King Crimson, Dire Straits, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Ramones, Status Quo и многие други�…
Спадар Антось:
Профессор Преображенский:
putin_lichno написал(а):
Каким лохам нужна эта платная шляпа, когда весь этот контент давно уже задарма доступен в ВК и рутрекере?)
Как гармонично: сообщение полно…
Кирилл Юрич:
Монументальный статья и труд, вложенный в ее создание! Спасибо Большое!
Было приятно испытать небольшую ностальгию по тем временам да и просто интересно.)…
putin_lichno:
Каким лохам нужна эта платная шляпа, когда весь этот контент давно уже задарма доступен в ВК и рутрекере?)…
Елена Малышева:
Костя написал(а):
Зашёл почитать мнения по поводу слов Исана, а тут опять кого-то оттрахали…
Это норма!…
zzz:
Костя:
Зашёл почитать мнения по поводу слов Исана, а тут опять кого-то оттрахали……
николай:
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Бармалей:
Anastasiya написал(а):
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Подобный казус недавно наблюдался с тем хранцузом-кровавым маляром,когда он сам и спалил хозяйку,когда с большого ума на�…
NaTaS:
Дед Аким написал(а):
Ivan Borisov написал(а):
У Насти образование, интеллект, эрудиция, чувство юмора, все на высшем уровне, лучше чем у многих, и в музыке она точно ра�…
Очень бодрый Паган -метал