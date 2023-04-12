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12.04.2023

Мрачная новинка: клип АРКОНА «Кобь»

Новинки и новости

Некоторое время назад группа АРКОНА отметила 21 год (неожиданно, наверное, для самих себя продержавшись так долго и так продуктивно), и в связи с этим выпустила видео на титульную вещь будущего альбома Кобь — с совершенно озверевшей Машей в крови, могильно мрачными, зловещими видео- и звуковым рядами. Так что если кто внезапно до сих пор считает, будто АРКОНА исполняет этакий лубочный русский бодрый паган-метал про стенка на стенку и калинку-малинку… смотрите. Будете удивлены.

arkona band

«Сегодня ровно 5 лет с тех пор, как вышел наш последний на сегодняшний момент альбом Храм, — писал Лазарь в вк в явнваре, — никогда так долго не заставляли вас ждать, но так уж сложились обстоятельства, а их, к сожалению, было очень и очень много. Но не будем останавливаться на них, скажем только то, что сегодня мы встречаемся на студии для того, чтобы окончательно доделать работу над нашим следующим альбомом Кобь, которая была начата ещё в далеком 2020 году. Это будет, как всегда, лонгплей-гигант, несмотря на то, что песен на нем немного и, как у нас водится, музыка коллектива не стоит на месте. Вас на этой пластинке ожидает много нового».

Альбом появится на Napalm Records в середине июня, а пока вот. Невеселого вам просмотра.

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