LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь

LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовьБлог
«Тех, кто слаб и ростом мал, охраняет Белиал!» — вспомнился стишок, когда наткнулась на новость, что шведы в очередной раз перестали распадаться и вернулись (кажется, SCORPIONS скоро будут посрамлены!), в качестве приветствия выпустив сборку Wrath Of Belial, в которую вошли песни из двух первых демо 93-94 годов The Art Of Dying и Into The Frozen Shadows.
А еще Сергей Лазарь из АРКОНЫ, который здорово пишет не только путевые заметки, но и всяческие околомузыкальные истории, поделился в своих соцсетях ностальгическим эпизодом, связанным с «белиалами», по прочтению которого вы наверняка побежите раскапывать, переслушивать и знакомиться со старой новой компиляцией.
«Специально дату посмотрел — 22 октября 1997 года. Это был глобальный триумф украинского футбола, так как «Динамо-Киев» ушатали «Барселону» в рамках отборочного тура «Лиги Чемпионов» и индивидуальный триумф шведского блек-металла в виде альбома Enter The Moonlight Gate группы LORD BELIAL.
В тот вечер у меня был в наличии кассетный плеер и единственная кассета, как раз с этим альбомом, который я изначально, как бы это сказать, не расслышал. Ещё была глубокая ночь на территории завода «Моссельмаш», где во времена величия советской власти выпускалась различного рода сельхозтехника, а времена ее фиаско завод использовался под всё, что угодно, но от производства техники далекое — начиная от обрыг-клуба «Форт-Росс», заканчивая многочисленными складами.
Ещё действующие лица той ночи: фура бытовой техники, экспедитор в виде меня и четверо грузчиков из тогдашнего ещё Днепропетровска. Триумф Шевченко и компании незадолго до начала перезагрузки из одной фуры в другую произвел на работников склада настолько глубокое и неизгладимое впечатление, что они могли только ползать и мычать, безумно изливая в ночное небо звуки вроде: «амыыиихвыыиибааали», «ааандрюююхалуучшиий» «иииспааанцыысооосуут», попутно извергая выхлопы перегара от выпитого гептила. (Это на чем ракеты в космос летают, ибо этинолосодержащие смеси такое амбрэ иметь не могут.)
Вся бригада грузчиков с того склада была неисправимо и неизбежно в говно и их способность к физическому, впрочем как и к любому другому труду равнялась нулю.
Сейчас бы я просто уехал домой, благо, снимал квартиру тогда как раз на «Водном стадионе», и по сути с «Моссельмаша» до Авангардной улицы пехом было минут сорок, но тогда я был не таков…
Одним словом, начал перегружать фуру я где-то в час-два, закончил около семи, и все это время играла одна и та же кассета с альбомом 1997 года от Лорда Белиала, благо запаса аккумуляторных батареек типа AA хватало.
К 7 утра я любил этот альбом, обожал каждую его ноту и звук, и разбуди меня среди ночи сейчас, спустя 23 года, я безошибочно воспроизведу любую песню с него в своей голове, поэтому ни этот альбом, ни эту группу я больше в дальнейшем не слушал. Утром, 23 октября 1997 я неторопливо пошел домой, слушая звуки проснувшейся осенней Москвы, так как все батарейки сели…
К чему я это все это? У группы вышел совсем новый альбом, нужно послушать…»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 262
Читайте также:
- «Карантинное» интервью с группой АРКОНА: «Мы спаслись от адского вируса, копаем картошку, сажаем огурцы. Живем по язычеству»
- «Выйди Мара, лико Яви. Лико Яви, да из Нави». АРКОНА представили альбом «Храм»
- «Зов пустых деревень» группы АРКОНА. Социально-жутковатый клип и необычный звук
- THERION спелся с группой АРКОНА. Осенний концерт в Минске, Владимир Соловьев, мед и Антихрист
- АРКОНА записали мрачный концептуальный альбом «Явь». Смотрим превью!
- Фото: АРКОНА и XANDRIA в Минске
- XANDRIA и АРКОНА в Минске. Маша и голосящий Кивин
- АРКОНА. «На границе США-Канада на диковинного артиста из Москвы собралась посмотреть вся погранзастава»
- Фото: WEEPING TWILIGHT, РОДОГОСТ, АРКОНА в Минске
- АРКОНА в Минске. Маша и медведи
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь
-
Некромантия и шабаш: художник и оформитель David Herrerias
-
Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
-
Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021
-
Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
-
Премьера от MOONSPELL: готичная тема «The Greater Good». «Мы подходим к финалу своей музыкальной карьеры»
-
25 лет назад вышел альбом DISSECTION «Storm Of The Light’s Bane»
-
Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»
-
Интервью. Bjørn ‘Aldrahn’ Dencker (URARV, THORNS, ex-DODHEIMSGARD): «Этот год показал, как мало свободы у нас есть на самом деле»
-
DARK TRANQUILLITY об альбоме «Moment»: «В 2020 мы получили роскошную возможность делать по пять версий одной песни»
В своё время это был отличный семейный подряд. Все альбомы с логотипом команды от Мике Бакелина (кроме дебютника), то есть 1997-2004 годов категорически рекомендуются к прослушиванию.
«Enter The Moonlight Gates»
https://www.youtube.com/watch?v=pNGGdYgp5vI
«Unholy Crusade»
https://www.youtube.com/watch?v=gDA2Eca3SH4
«Angelgrinder»
https://www.youtube.com/watch?v=j4QKHqrG2v4
«The Seal of Belial»
https://www.youtube.com/watch?v=ZuTTRscU8oY
Это был отборочный тур «Лиги Чемпионов» а её групповой т.е. этап. Это равносильно, если спутать суппорт и хэдлайнеров А за рассказ спасибо
НЕ ОТБОРОЧНЫЙ турнир. Сам всё на свете перепутал а к человеку докопался