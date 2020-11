LORD BELIAL снова в деле. Ностальгическая история про пьяных грузчиков и внезапную любовь

«Тех, кто слаб и ростом мал, охраняет Белиал!» — вспомнился стишок, когда наткнулась на новость, что шведы в очередной раз перестали распадаться и вернулись (кажется, SCORPIONS скоро будут посрамлены!), в качестве приветствия выпустив сборку Wrath Of Belial, в которую вошли песни из двух первых демо 93-94 годов The Art Of Dying и Into The Frozen Shadows.

А еще Сергей Лазарь из АРКОНЫ, который здорово пишет не только путевые заметки, но и всяческие околомузыкальные истории, поделился в своих соцсетях ностальгическим эпизодом, связанным с «белиалами», по прочтению которого вы наверняка побежите раскапывать, переслушивать и знакомиться со старой новой компиляцией.

«Специально дату посмотрел — 22 октября 1997 года. Это был глобальный триумф украинского футбола, так как «Динамо-Киев» ушатали «Барселону» в рамках отборочного тура «Лиги Чемпионов» и индивидуальный триумф шведского блек-металла в виде альбома Enter The Moonlight Gate группы LORD BELIAL.

В тот вечер у меня был в наличии кассетный плеер и единственная кассета, как раз с этим альбомом, который я изначально, как бы это сказать, не расслышал. Ещё была глубокая ночь на территории завода «Моссельмаш», где во времена величия советской власти выпускалась различного рода сельхозтехника, а времена ее фиаско завод использовался под всё, что угодно, но от производства техники далекое — начиная от обрыг-клуба «Форт-Росс», заканчивая многочисленными складами.

Ещё действующие лица той ночи: фура бытовой техники, экспедитор в виде меня и четверо грузчиков из тогдашнего ещё Днепропетровска. Триумф Шевченко и компании незадолго до начала перезагрузки из одной фуры в другую произвел на работников склада настолько глубокое и неизгладимое впечатление, что они могли только ползать и мычать, безумно изливая в ночное небо звуки вроде: «амыыиихвыыиибааали», «ааандрюююхалуучшиий» «иииспааанцыысооосуут», попутно извергая выхлопы перегара от выпитого гептила. (Это на чем ракеты в космос летают, ибо этинолосодержащие смеси такое амбрэ иметь не могут.)

Вся бригада грузчиков с того склада была неисправимо и неизбежно в говно и их способность к физическому, впрочем как и к любому другому труду равнялась нулю.

Сейчас бы я просто уехал домой, благо, снимал квартиру тогда как раз на «Водном стадионе», и по сути с «Моссельмаша» до Авангардной улицы пехом было минут сорок, но тогда я был не таков…

Одним словом, начал перегружать фуру я где-то в час-два, закончил около семи, и все это время играла одна и та же кассета с альбомом 1997 года от Лорда Белиала, благо запаса аккумуляторных батареек типа AA хватало.

К 7 утра я любил этот альбом, обожал каждую его ноту и звук, и разбуди меня среди ночи сейчас, спустя 23 года, я безошибочно воспроизведу любую песню с него в своей голове, поэтому ни этот альбом, ни эту группу я больше в дальнейшем не слушал. Утром, 23 октября 1997 я неторопливо пошел домой, слушая звуки проснувшейся осенней Москвы, так как все батарейки сели…

К чему я это все это? У группы вышел совсем новый альбом, нужно послушать…»

