«Выйди Мара, лико Яви. Лико Яви, да из Нави». АРКОНА представили альбом «Храм»

Храм - называется альбом самой известной в миру метал-группы России, АРКОНА, над которым Маша и «медведи» старательно работали в 2017. Не забывая, конечно, посещать многочисленные страны, города и веси. «Помнится, после летних каникул, в школе, еще будучи четвероклассниками, на уроках русского/литературы мы писали сочинение «Как я провел лето», — размышляет Сергей Лазарь. — Теперь, перешагнув четвертый десяток собственной жизни, я держу в руках сочинение «Как я провел лето 2017 года, между редкими выездами на метал-фестивали».

Аркона (RUS)

Титанический труд, чтобы реализовать и упаковать всю необъятную фантазию Маши в эти 200 грамм аудионосителя. Все лето, действительно, было потрачено на это, и на мой взгляд — не зря, так как получился сильный альбом с моей придирчивой и субъективной точки зрения. Не жалко этого периода отданного времени и жизненной энергии».

В течение января музыканты презентовали отдельные песни и видео — сегодня же наконец решились выложить работу в Сеть целиком. Послушать ее онлайн можно в группе вк, для коллекционеров также есть ссылка на скачивание. Впрочем… российский арт-дуэт Rotten Phantom нарулил такое оформление, что и купить альбом будет вовсе не грех. (Кстати, если верить пресс-релизу выпускающего лейбла Napalm Records, в буклете можно увидеть тексты, написанные Машиной кровью.)

Аркона (RUS)

Хаос, порожденный вселенной во тьме
Первозданного Храма
Черно-белая сущность, изрезая стены извне
Пишет кровью рваные раны

Пишет кровью рваные раны.

Стая — стаей
Черным -черно
Вороны смерти
Летят на пир
Чуя запах свежей крови
Что сочится из ран Монолита
Его кожа чиста, его кости хладны
Его лоно охвачено хаосом
Черно-белой войны
Бесконечная битва

Это мой Храм!

, рубрика(и): Аркона (RUS) Блог

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Комментарии

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  1. Barmaley 19.01.2018 в 09:28

    Вот сижу ,смотрю на жену и представляю лоно ,охваченное хаосом,пиздец как романтично!

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