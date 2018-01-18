«Выйди Мара, лико Яви. Лико Яви, да из Нави». АРКОНА представили альбом «Храм»

Храм - называется альбом самой известной в миру метал-группы России, АРКОНА, над которым Маша и «медведи» старательно работали в 2017. Не забывая, конечно, посещать многочисленные страны, города и веси. «Помнится, после летних каникул, в школе, еще будучи четвероклассниками, на уроках русского/литературы мы писали сочинение «Как я провел лето», — размышляет Сергей Лазарь. — Теперь, перешагнув четвертый десяток собственной жизни, я держу в руках сочинение «Как я провел лето 2017 года, между редкими выездами на метал-фестивали».

Титанический труд, чтобы реализовать и упаковать всю необъятную фантазию Маши в эти 200 грамм аудионосителя. Все лето, действительно, было потрачено на это, и на мой взгляд — не зря, так как получился сильный альбом с моей придирчивой и субъективной точки зрения. Не жалко этого периода отданного времени и жизненной энергии».

В течение января музыканты презентовали отдельные песни и видео — сегодня же наконец решились выложить работу в Сеть целиком. Послушать ее онлайн можно в группе вк, для коллекционеров также есть ссылка на скачивание. Впрочем… российский арт-дуэт Rotten Phantom нарулил такое оформление, что и купить альбом будет вовсе не грех. (Кстати, если верить пресс-релизу выпускающего лейбла Napalm Records, в буклете можно увидеть тексты, написанные Машиной кровью.)