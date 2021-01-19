19.01.2021

В ожидании призраков: на подходе десятый GOD IS AN ASTRONAUT

Новинки и новости

Трагический, трогательный, мрачный Epitaph 2018 года стал моим любимым альбомом дискографии GOD IS AN ASTRONAUT — как будто именно на нем группа в полной мере раскрылась, страшно расцвела в своей боли. Однако на подходе десятое творение ирландцев Ghost Tapes #10, и судя по первым двум трекам, его также можно будет слушать целую вечность.

Юбилейный альбом. Почти двадцать лет на сцене. И — группа как будто лишь набирает краски и интенсивность, перебрасывая легко из озноба в жар и обратно. Только послушайте ритм-секцию «Fade». Эмоциональный всплеск «Burial». Как же они все-таки чертовски прекрасны.

Количество просмотров: 33

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *