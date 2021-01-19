В ожидании призраков: на подходе десятый GOD IS AN ASTRONAUT

19.01.2021
В ожидании призраков: на подходе десятый GOD IS AN ASTRONAUTНовинки и новости
Трагический, трогательный, мрачный Epitaph 2018 года стал моим любимым альбомом дискографии GOD IS AN ASTRONAUT — как будто именно на нем группа в полной мере раскрылась, страшно расцвела в своей боли. Однако на подходе десятое творение ирландцев Ghost Tapes #10, и судя по первым двум трекам, его также можно будет слушать целую вечность.
Юбилейный альбом. Почти двадцать лет на сцене. И — группа как будто лишь набирает краски и интенсивность, перебрасывая легко из озноба в жар и обратно. Только послушайте ритм-секцию «Fade». Эмоциональный всплеск «Burial». Как же они все-таки чертовски прекрасны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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