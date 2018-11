Эпитафия для Минска. Приблизительный сетлист концерта GOD IS AN ASTRONAUT

Выход в космос назначен на четверг. С низким стартом в пост-металлическую среду. Для тех, кто проникся последним мрачным творением GOD IS AN ASTRONAUT, для тех, кто просто не может жить без этих периодических погружений, ирландцы снова приедут в столицу, и мы все знаем, что будет дальше.

Текущий тур группы называется «Epitaph», и, основываясь на статистике, вот какие песни можно будет услышать в Минске.

Epitaph

Mortal Coil

The End Of The Beginning

Frozen Twilight

All Is Violent, All Is Bright

Fragile

Seance Room

Medea

Forever Lost

Suicide By Star

From Dust To The Beyond

Centralia

Helios | Erebus