Можно ли играть метал на балалайке? Отвечает Rob Scallon

Этого мужичка называют интернет-сенсацией: метал-видеоблогер по имени Rob Scallon на сегодняшний день насчитывает 1 370 783 подписчика на своем ютуб-канале — и всегда находит, чем удивить свою публику. Вообще, изначально Роб — гитарист, однако не только гитары (которых в блоге, естественно, немало в самых разных вариантах) стали фишкой его карьеры. Этот парень прославился тем, что может сыграть метал на чем угодно. Да хоть бы и на балалайке.

Из комментариев:

..Браво!!! Пойду грохну медведя.

..My bear is headbanging now with vodka in his paws!

..СУКА БЛЯТЬ!!! ВОДКА, БАЛАЛАЙКА, ШАПКА УШАНКА, АЙ ЛОВ РАША

..Он неправильно на балалайке играет! Надо бряцанием!

..Rob writes heavier riffs on a balalaika than I can on guitar