Можно ли играть метал на балалайке? Отвечает Rob Scallon

Этого мужичка называют интернет-сенсацией: метал-видеоблогер по имени Rob Scallon на сегодняшний день насчитывает 1 370 783 подписчика на своем ютуб-канале — и всегда находит, чем удивить свою публику. Вообще, изначально Роб — гитарист, однако не только гитары (которых в блоге, естественно, немало в самых разных вариантах) стали фишкой его карьеры. Этот парень прославился тем, что может сыграть метал на чем угодно. Да хоть бы и на балалайке.

Из комментариев: ..Браво!!! Пойду грохну медведя﻿. ..My bear is headbanging now with vodka in his paws!﻿ ..СУКА БЛЯТЬ!!! ВОДКА, БАЛАЛАЙКА, ШАПКА УШАНКА, АЙ ЛОВ РАША﻿ ..Он неправильно на балалайке играет! Надо бряцанием!﻿ ..Rob writes heavier riffs on a balalaika than I can on guitar

Также Роб пробовал метал на ситаре, арфе, лопате (!), укулеле (играл кавер CANNIBAL CORPSE), а его банджо-версия «Raining Blood» собрала более восьми миллионов просмотров.

Еще у Скэллона есть видео из серии «играю метал в непотребных местах», «пишу песню за 57 минут», множество каверов и прочее-прочее-прочее. Ютуб-каналу Роба уже пошел одиннадцатый год — ну и, мне кажется, он достаточно талантлив и харизматичен, чтобы следить за апдейтами.