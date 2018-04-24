Можно ли играть метал на балалайке? Отвечает Rob Scallon

Этого мужичка называют интернет-сенсацией: метал-видеоблогер по имени Rob Scallon на сегодняшний день насчитывает 1 370 783 подписчика на своем ютуб-канале — и всегда находит, чем удивить свою публику. Вообще, изначально Роб — гитарист, однако не только гитары (которых в блоге, естественно, немало в самых разных вариантах) стали фишкой его карьеры. Этот парень прославился тем, что может сыграть метал на чем угодно. Да хоть бы и на балалайке.

Из комментариев:

..Браво!!! Пойду грохну медведя﻿.

..My bear is headbanging now with vodka in his paws!﻿

..СУКА БЛЯТЬ!!! ВОДКА, БАЛАЛАЙКА, ШАПКА УШАНКА, АЙ ЛОВ РАША﻿

..Он неправильно на балалайке играет! Надо бряцанием!﻿

..Rob writes heavier riffs on a balalaika than I can on guitar

Также Роб пробовал метал на ситаре, арфе, лопате (!), укулеле (играл кавер CANNIBAL CORPSE), а его банджо-версия «Raining Blood» собрала более восьми миллионов просмотров.

Еще у Скэллона есть видео из серии «играю метал в непотребных местах», «пишу песню за 57 минут», множество каверов и прочее-прочее-прочее. Ютуб-каналу Роба уже пошел одиннадцатый год — ну и, мне кажется, он достаточно талантлив и харизматичен, чтобы следить за апдейтами.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 261

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Комментарии

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  1. Зануда 25.04.2018 в 10:12

    Ну у кого блины на лопате, у кого метал. А вообще прикольно: каждый зарабатывает как умеет. У нас вот только Нож с перелетной пиццей подался в видеоблоггеры

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  2. slayer_bulia 25.04.2018 в 10:17

    Играть на лопатах вобще то придумала когда то Красная плесень, потом они их продавали, а потом это стало модным за бугром %)

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  3. Polaris 26.04.2018 в 07:20

    Жалкий подражатель, например. Коррозия задолго до него придумала broom-метал.

    Jared Dines — тоже знатный стёбщик.

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