Можно ли играть метал на балалайке? Отвечает Rob Scallon

Этого мужичка называют интернет-сенсацией: метал-видеоблогер по имени Rob Scallon на сегодняшний день насчитывает 1 370 783 подписчика на своем ютуб-канале — и всегда находит, чем удивить свою публику. Вообще, изначально Роб — гитарист, однако не только гитары (которых в блоге, естественно, немало в самых разных вариантах) стали фишкой его карьеры. Этот парень прославился тем, что может сыграть метал на чем угодно. Да хоть бы и на балалайке.
Из комментариев:
..Браво!!! Пойду грохну медведя.
..My bear is headbanging now with vodka in his paws!
..СУКА БЛЯТЬ!!! ВОДКА, БАЛАЛАЙКА, ШАПКА УШАНКА, АЙ ЛОВ РАША
..Он неправильно на балалайке играет! Надо бряцанием!
..Rob writes heavier riffs on a balalaika than I can on guitar
Также Роб пробовал метал на ситаре, арфе, лопате (!), укулеле (играл кавер CANNIBAL CORPSE), а его банджо-версия «Raining Blood» собрала более восьми миллионов просмотров.
Еще у Скэллона есть видео из серии «играю метал в непотребных местах», «пишу песню за 57 минут», множество каверов и прочее-прочее-прочее. Ютуб-каналу Роба уже пошел одиннадцатый год — ну и, мне кажется, он достаточно талантлив и харизматичен, чтобы следить за апдейтами.
Ну у кого блины на лопате, у кого метал. А вообще прикольно: каждый зарабатывает как умеет. У нас вот только Нож с перелетной пиццей подался в видеоблоггеры
Играть на лопатах вобще то придумала когда то Красная плесень, потом они их продавали, а потом это стало модным за бугром %)
Жалкий подражатель, например. Коррозия задолго до него придумала broom-метал.
Jared Dines — тоже знатный стёбщик.