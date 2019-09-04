Индусский метал? Пожалуйста! Слушаем необычный SITAR METAL

Метал-архивы насчитывают около двух сотен метал-групп из Индии: стилистически преобладают трэш и хэви, меньше всего дума и грайнда. При этом не так давно в не сильно близкой к металу стране появилась любопытная формация SITAR METAL: ребята, решившие замутить прогрессивную музыку на ситаре. Тэппинг, шреддинг, это вот все. Но с особенным колоритом.

sitar metalВ настоящий момент необычный коллектив готовится к выпуску дебютного альбома с одноименным названием. Себя они позиционируют как «единственная в мире тяжелая банда с ситаром, комбирующая хиндустанскую классическую музыку с хэви-метал фьюжном». Ну и звучит это все как минимум интересно.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 05.09.2019 в 01:37

    Недавно этих гангста закотировал:
    https://www.youtube.com/watch?v=i4FqGPRQWFM

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