Индусский метал? Пожалуйста! Слушаем необычный SITAR METAL

Метал-архивы насчитывают около двух сотен метал-групп из Индии: стилистически преобладают трэш и хэви, меньше всего дума и грайнда. При этом не так давно в не сильно близкой к металу стране появилась любопытная формация SITAR METAL: ребята, решившие замутить прогрессивную музыку на ситаре. Тэппинг, шреддинг, это вот все. Но с особенным колоритом.

В настоящий момент необычный коллектив готовится к выпуску дебютного альбома с одноименным названием. Себя они позиционируют как «единственная в мире тяжелая банда с ситаром, комбирующая хиндустанскую классическую музыку с хэви-метал фьюжном». Ну и звучит это все как минимум интересно.