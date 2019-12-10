Пять диких дизайнов гитар

Несмотря на то, что выделяться рекомендуют мозгами мастерством и талантом, гитарные производители готовы подарить музыкантам возможность стать заметней на сцене в том числе благодаря дизайну инструментов. Ведь зачем просто играть, если можно играть на гвоздях?.. Вашему вниманию пять дизайнов гитар, обладатели которых не уйдут незамеченными.

1. В случае с «девочкой-гитарой» Teenar музыката, наверно, заметит даже полиция. Автор произведения — Lou Reimuller (на фото — в левом нижнем углу), и на ней вполне можно замутить какой-нибудь шред. Если вы, например, педофил.

TEENAR THE GUITAR

2. The Wangcaster. Гитара, которую автор, по совместительству скульптор и мастер резьбы по дереву Doug Rowell задумывал как копию Cort Stratocaster, но в процессе задумался о чем-то другом…

The Wangcaster

3. Pikasso Guitar авторства Linda Manzer — инструмент, на создание которого ушло два года и который создавался специально для человека-осьминога: джазового виртуоза Pat Metheny. 42 струны! Только вообразите, сколько времени должно уйти на настройку…

the Pikasso Guitar

4. Gittler Guitar от компании Gittler Instruments, которая считает, что будущее уже наступило. И оно — за этим титановым скелетиком Гиттлера. Стоит безголовая версия $2000.

The Gittler Guitar

5. Гитару для тру-мужиков, которые не боятся трудностей, создала компания New Perspective Music. Продается произведение искусства за $1995, за функциональность и качество звучания создатели отвечают. А вот за повреждения, полученные в процессе эксплуатации, — нет.

nails-guitar

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 10.12.2019 в 15:45

    Феминистки первые две точно не одобряют. Закидали бы помидорами.

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