Пять диких дизайнов гитар

Несмотря на то, что выделяться рекомендуют мозгами мастерством и талантом, гитарные производители готовы подарить музыкантам возможность стать заметней на сцене в том числе благодаря дизайну инструментов. Ведь зачем просто играть, если можно играть на гвоздях?.. Вашему вниманию пять дизайнов гитар, обладатели которых не уйдут незамеченными.

1. В случае с «девочкой-гитарой» Teenar музыката, наверно, заметит даже полиция. Автор произведения — Lou Reimuller (на фото — в левом нижнем углу), и на ней вполне можно замутить какой-нибудь шред. Если вы, например, педофил.

2. The Wangcaster. Гитара, которую автор, по совместительству скульптор и мастер резьбы по дереву Doug Rowell задумывал как копию Cort Stratocaster, но в процессе задумался о чем-то другом…

3. Pikasso Guitar авторства Linda Manzer — инструмент, на создание которого ушло два года и который создавался специально для человека-осьминога: джазового виртуоза Pat Metheny. 42 струны! Только вообразите, сколько времени должно уйти на настройку…

4. Gittler Guitar от компании Gittler Instruments, которая считает, что будущее уже наступило. И оно — за этим титановым скелетиком Гиттлера. Стоит безголовая версия $2000.

5. Гитару для тру-мужиков, которые не боятся трудностей, создала компания New Perspective Music. Продается произведение искусства за $1995, за функциональность и качество звучания создатели отвечают. А вот за повреждения, полученные в процессе эксплуатации, — нет.