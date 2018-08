Новое видео AUTHOR & PUNISHER «Nihil Strength» и страшный сон заводчанина

Музыкальная студия Tristan Shone из AUTHOR & PUNISHER напоминает, скорее, заводскую подсобку, полную странных станков, извлекающих лязг, гудение и звуковое насилие. Будучи инженером-механиком, свои инструменты Тристан уже почти 15 лет создает сам, временами собирая нечто среднее между посудомоечной машиной и внутренностями Терминатора. Приспособления, контроллеры и агрегаты; маски и ошейники для изменения голоса, словно приплывшие из музеев пыток; самодельные роботы и миллион проводков — все это наполняется собственной музыкальной жизнью, ритмично клацающей между индастриелом и дроуном, отдающейся отголосками NINE INCH NAILS и GODFLESH.

В этот день родились 1957 - Richie Ramone



1971 - David William "Dave" Witte (MUNICIPAL WASTE, ex-BURNT BY THE SUN)



1972 - Alex Camargo (KRISIUN)



1981 - Vidar Ermesjo (KOLDBRANN, ex-KRAANIUM)



1992 - Brandon Ellis (ARSIS, CANNABIS CORPSE, THE BLACK DAHLIA MURDER)