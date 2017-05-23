MGŁA в цитатах. «Мы скрываем лица, чтобы уничтожить свое эго»

Осталось совсем немного времени до тех пор, как минский «Брюгге» накроет польская MGŁA, при содействии всем известной белорусской тру-бригады PESTILENTIA и украинцев ДО СКОНУ. Пообщаться с сумрачным краковским дуэтом M. vs. Darkside, увы, не получится: интервью MGŁA дают примерно раз в три года, и лимит на ближайшую пятилетку исчерпан. Тем не менее, собрав сетевые крохи, предлагаю вполглаза заглянуть за пресловутые Черные Капюшоны.

..«Мы надеваем худи и кожаные куртки, тем самым не отличаясь от 90% аудитории. Единственная разница — наши лица скрыты. Униформа нужна, чтобы уничтожить свое эго, чтобы осталось лишь основное. На сцене мы лишены индивидуальности, мы единое целое».

..«По сути, одна из основных идей, стоящих за MGŁA, — это избавление от ненужного. Например, от рок-н-ролльного наследия, предполагающего роли музыканта-идола, музыканта-кумира».

..«Если говорить о творчестве, то лирика в нем так же важна, как и музыка. MGŁA — это отражение реальных эмоций; мы ничего не сочиняем и не придумываем. И всегда держим уровень качества: в этот коллектив вкладывается немалая часть наших жизней, поэтому мы не можем позволить себе полумеры в чем либо. Это было б неправильно».

..«В сущности MGŁA немало метафизического, просто с несколько необычного ракурса. Это скорее мистика, нежели магия — никаких церемониальных аксессуаров, свечей, плащей и прочей эзотерической атрибутики. Визуальный элемент уступает концептуальному: смертный человек здесь сталкивается с бессмертным Нечто».

…«Кавер-арт Exercises In Futility мы, по сути, украли: автором картины является французский оформитель 19 века Marcel Roux. Увидев этого слепца, мы сразу поняли: вот же оно. Наше. Причем это случилось еще до того, как была написана лирика. Так что сюжет в известной степени повлиял на концепт. Слепой человек тянется к чему-то, однако хватает лишь пустоту — что, в свою очередь, отражает духовный аспект творчества MGŁA. Мы искренне хотели бы дотянуться, прикоснуться к чему-то метафизическому — однако все, что остается в осязание, лишь чернота и ничто».

..«Что представляет собой наша группа? Ответ прост: MGŁA — это блэк-метал. Для нас это самый подходящий и естественный способ выразить собственные эмоции. Понятно, что термин достаточно широк, но… давайте не станем пихать в глотку слушателя горы эпитетов. Назовем свое творчество просто блэк-металом — а уж публика, при желании, сама сможет проникнуть поглубже».

..«Возросшая популярность — это, конечно, неплохо. Помогает. Наконец-то перестаешь задумываться о о том, как приобрести какие-то элементарные, необходимые для музицирования вещи: усилители, стойки, кабеля и прочие комплектующие. Продажи последнего альбома позволяют окупить свой бэклайн, и мы постоянно работаем над его обновлением».

..«То, что вы слышите на наших дисках, занимает сотни, если не тысячи часов напряженной работы. И итогом — дистиллированная, концентрированная форма всех наших мыслей и комментариев. Это нельзя выразить в интервью или за чашкой кофе: MGŁA — это то, что мы делаем в студии и на сцене. Так что приходите и смотрите. А говорить слова, оставлять какие-то послания на экране — это не наша тема, мы в этом не особенно хороши».