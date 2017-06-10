Июньский блэк-метал в Минске. Пекло и MGŁA

Этого пришествия ждали месяцами и даже годами — причем не только белорусы. На июньское блэк-метал шоу с хэдлайнерским выступлением MGŁA подтянулся народ и из России (где поляки бывали), и из Украины (которой до сих пор не повезло ввиду обилия недобросовестных промоутеров) — так, «Брюгге» был близок к состоянию «по крышечку». Густая черная волосатая масса, взбудораженная общением, горячей духотой и запахом ладана, вращалась, переваливалась от одной стены клуба к другой: от выхода — к сцене, от нетерпеливо распухающей очереди за пивом — к точкам продажи дисков, книг и мерча, бойко распространявшим музыкально-экстремальные радости. Белые майки с логотипом MGŁA разлетались с фантастической скоростью.
А тем временем в пламени колеблющихся свечей, как будто позаимствованных у CULT OF FIRE, убедительно, старательно и забористо нагнетали мрак PESTILENTIA. Несмотря на непростые условия: нехватку кислорода, жару, свечной дым (подчеркивая насыщенность происходящего, в смежном помещении запищали пожарные извещатели) — под сценой, осененной перевернутыми крестами, народ колбасился и танцевал странные танцы, давая понять, что наши не пропадут и в аду. Выглядели белорусские тру-блэкари так же уверенно и мощно, как пару месяцев назад в Вильнюсе — ну и, по сути, ничего кардинально нового сказать по их поводу не могу. Играют отлично. Музыка на любителя.
Украинцы же ДО СКОНУ вживую не впечатлили: группа звучала неровно и как-то хаотично (ходили слухи, что музыканты были выпимши, но утверждать не стану — не знаю), и присущая их записям характерная деструктивно-ритуальная, оккультно-неуютная атмосфера превратилась в просто неуютную — сопровождаемую назойливо громкой бас-гитарой.
Слушателей в зале поубавилось; стоящие в кулуарах или сидящие на диванчиках металисты обсуждали тусовочные новости, вон того большого парня в красном адидасо-костюме гопника, а также производили финансовые расчеты — хватит ли, мол, еще на пиво и на новый ZAKLON, и останется ли 66,6 рублей на моднейшую книгу о блэк-метале, изданную тиражом в 666 экземпляров
и обагренную под полной луной кровью девственниц, которая, как утверждал Леонид из Possession Prods, далее будет лишь дорожать, как это стало с биографическим трудом об имениннике дня Нергале. Иных волновал вопрос: о кто же, кто же так загадил мужской толчок, что это стало мешать думать не только о вечном, но даже и низменном?
А потом разогрев закончился, оставив жирную паузу ожидания главного блюда. И акцент разговоров плавно сместился на хэдов. Как так вышло, что польская группа, стоявшая в конце нулевых в уверенных середнячках блэк-метал сцены, внезапно обрела культовый статус, стала активно гастролировать по миру, выступать на крупных фестах (напомню, на Brutal Assault прошлого года они были закрывающей бандой фестиваля, а это серьезно) — ну и даже сольно собирать временами больше, нежели признанные метал-корифеи? Когда это случилось, на With Hearts Toward None или позже, с выходом Exercises In Futility? (Groza в расчет не берем — чистый, злобный, но все же не выдающийся альбом.)
Сыграла ли в хайпе роль скрытность команды, ее нежелание давать интервью, капюшонно-закрытый имидж? Или все дело исключительно в музыке? О, посмотрев минское выступление, ощутив его кристальную магию — честное слово, даже во всей этой мятущейся плотной июньской жаре по спине бежала дрожь, подгоняемая поземкой скоростных гитарных партий, обволакивая фантомными мелодическими туманностями, — так вот, увидев коллектив живьем, понимаешь: популярность не врет. Они невероятны. Все правда.
Что же касается скрытности, то феномена BATUSHKA в этом случае нет. Музыканты MGŁA не шифруются, не скрывают имен — закрывая на концертах лица (но отстраиваясь безо всяких масок и глупостей, не прячась и не гримасничая), они дистанцируются, заставляя переживать происходящее где-то внутри. Подсказок они не дают. Вы не увидите фоновых видео. Заигрываний с публикой. Постановки на сцене. Костюмов (если не считать «костюмом» косухи и черные байки). И да, даже лиц. У них почти нет названий песен — начиная с первого полноформатника, титулом только числа. «With Hearts Toward None I», «Groza III», «Exercises In Futility VI». Можете читать лирику — и, кстати, многие на концерте ей даже подпевали! — но, в общем, интерпретируйте сами. MGŁA — это вещь в себе. Ищите да обрящете.
Безусловно, и в жизни этих музыкантов едва ли назовешь экстравертами. Вчера вечером мне повезло поводить их с небольшой экскурсией по Минску (поляки сказали, что город напоминает Варшаву, и особенно впечатлились артефактами советского прошлого — всеми этими памятниками Ленину и Дзержинскому, монументальными колоннами сталинского ампира, в какой-то момент так погрузившись в историю, что Mikołaj Żentara даже спросил с удивлением: «А что, у вас можно получить визу и запросто выехать из Беларуси?»), и общее впечатление таково: доброжелательные, интеллигентные, спокойные люди, очень любопытные (из тех, что даже в больших турах скорее не выспятся, нежели упустят возможность что-то увидеть) и начисто лишенные какого бы то ни было позерства. Ну то есть вообще.
Проведя в их компании вечер, могу сказать точно: дистанция между сценической МГЛОЙ, разрезающая зал в тот момент, когда в клубах дыма и вспышках прожекторов появляются четыре наглухо закупоренные фигуры и начинают свое штормяще-пронзительно-филигранное действо, и музыкантами MGŁA в реальном, приземленном мире, сознанию неодолима. Однако сокращается в минимум после шоу: отыграв свой интенсивный, бросающий то в жар, то в холод, эмоционально изматывающий сет (не особенно длинный и естественно, без биса), поляки на десять минут удалились за сцену. Чтобы потом, в своем привычном умиротворенном состоянии, выйти и замутить фотосет со всеми желающими.
..Ну а уже уходя, окунувшись наконец в вечернюю свежесть, я думала лишь об одном. Через 20 дней увижу группу снова на Kilkim Žaibu. Лес, мерцающее озеро, литовская ночь и острые звезды. И, саундтреком, эта парализующая музыка. Да! В следующем году обещают новый альбом. Но сначала… лес, озеро, ночь, блэк-метал. Вот это все снова.
(c) фото Светлана Дубовец.
Ночь длинных капюшонов. Чей больше?
Этого пришествия ждали месяцами и даже годами — причем не только белорусы.
Если «Беларусь», то правильно ли будет «белорусы»? Разве не «беларусы»?
Мгла — мощнейшая банда. Передайте им «дзенькуе бардзо» при оказии
Heckfy написал(а):
Разве не «беларусы»?
Маеце рацыю. Па-расейску мае быць «Беларусь», «беларус», «беларусский» і ніяк інакш. Вось вычарпальная інфармацыя на гэты конт з прыкладамі і тлумачэньнямі ад адмыслоўцы — мовазнаўцы Вінцука Вячоркі:
https://soundcloud.com/svaboda/viac1007belorusskij
Омг, начинается. Я не буду поддерживать спор на эту тему (ибо сколько можно???), но если кому интересно мое мнение, то поддерживаю соблюдение языковой нормы, даже если она выглядит несколько парадоксальной: https://gazetaby.com/cont/print_rdn.php?sn_nid=86689
atr написал(а):
Мгла — мощнейшая банда. Передайте им «дзенькуе бардзо» при оказии
Организаторы сказали, что им у нас очень понравилось, и уже хотят вернуться )))
я тоже считаю, что правильно «беларусы»
по сабжу, а вот это вот превращение брюгге в филиал ада на земле — оно так и было задумано, для атмосферы? Хотя, может, это противопожарная защита: нет кислорода — нет огня)) А Мгла хороши, что уж там говорить.
Anastasiya написал(а):
соблюдение языковой нормы
Гэта ніякім чынам ня «моўная норма». Дзіўна чуць такое непісьменнае меркаваньне ад выпускніцы МДЛУ, якая ў нагдашнім інтэрвію самая скардзілася на непісьменнасьць у журналістыцы…
Спадар Антось написал(а):
Anastasiya написал(а):
соблюдение языковой нормы
Гэта ніякім чынам ня «моўная норма». Дзіўна чуць такое непісьменнае меркаваньне ад выпускніцы МДЛУ, якая ў нагдашнім інтэрвію самая скардзілася на непісьменнасьць у журналістыцы…
Русский язык — на секунду, в нём нормы языковые устанавливаем не мы, бел(а/о)русы. В нём языковая норма их, русская. Они пишут — О, поскольку для них по-русски правильно — О. В белорусском разговорном русском привычнее А, но руский езыг у нас хоть и государственный, но его правила, повторюсь, устанавливаем не мы, а по восточную сторону границы. А так что бы из пукана адмыслоўцаў ни извергалось, то в русском языковую норму не изменит. Хороший пример про в\на, где вопрос из области лингвистики давно перекочевал в разряд Специальной Олимпиады. Там тоже у всех бомбит, но в языке нормы меняются постепенно, и вряд ли срачи в сети этому способствуют.
Новый трек написал(а):
Русский язык — на секунду, в нём нормы языковые устанавливаем не мы, бел(а/о)русы.
Насамрэч не. Моўныя нормы ўсталёўваюць iнстытуты на тых тэрыторыях, дзе дадзеная мова з’яўляецца дзяржаўнай. I таму нас нiякiм чынам не кранаюць расейскiя моўныя нормы, у нас ёсць свае iнстытуты. Але справа ў тым, што ў Беларусi розныя iнстытуты маюць розныя меркаваннi, i ўсе яны лiчацца за правiльныя. Таму можна пiсаць i так, i так. I ў тым лiку з гэтай нагоды спрэчкi наконт правапiсу пад матэрыялам пра канцэрт групы MGŁA сапраўды адносяцца да Спецыяльнай Алiмпiяды. Майце сумленне, тутэйшыя, размаўляйце па тэме альбо маўчыце.