Июньский блэк-метал в Минске. Пекло и MGŁA

Этого пришествия ждали месяцами и даже годами — причем не только белорусы. На июньское блэк-метал шоу с хэдлайнерским выступлением MGŁA подтянулся народ и из России (где поляки бывали), и из Украины (которой до сих пор не повезло ввиду обилия недобросовестных промоутеров) — так, «Брюгге» был близок к состоянию «по крышечку». Густая черная волосатая масса, взбудораженная общением, горячей духотой и запахом ладана, вращалась, переваливалась от одной стены клуба к другой: от выхода — к сцене, от нетерпеливо распухающей очереди за пивом — к точкам продажи дисков, книг и мерча, бойко распространявшим музыкально-экстремальные радости. Белые майки с логотипом MGŁA разлетались с фантастической скоростью.

А тем временем в пламени колеблющихся свечей, как будто позаимствованных у CULT OF FIRE, убедительно, старательно и забористо нагнетали мрак PESTILENTIA. Несмотря на непростые условия: нехватку кислорода, жару, свечной дым (подчеркивая насыщенность происходящего, в смежном помещении запищали пожарные извещатели) — под сценой, осененной перевернутыми крестами, народ колбасился и танцевал странные танцы, давая понять, что наши не пропадут и в аду. Выглядели белорусские тру-блэкари так же уверенно и мощно, как пару месяцев назад в Вильнюсе — ну и, по сути, ничего кардинально нового сказать по их поводу не могу. Играют отлично. Музыка на любителя.

Украинцы же ДО СКОНУ вживую не впечатлили: группа звучала неровно и как-то хаотично (ходили слухи, что музыканты были выпимши, но утверждать не стану — не знаю), и присущая их записям характерная деструктивно-ритуальная, оккультно-неуютная атмосфера превратилась в просто неуютную — сопровождаемую назойливо громкой бас-гитарой.

Слушателей в зале поубавилось; стоящие в кулуарах или сидящие на диванчиках металисты обсуждали тусовочные новости, вон того большого парня в красном адидасо-костюме гопника, а также производили финансовые расчеты — хватит ли, мол, еще на пиво и на новый ZAKLON, и останется ли 66,6 рублей на моднейшую книгу о блэк-метале, изданную тиражом в 666 экземпляров и обагренную под полной луной кровью девственниц , которая, как утверждал Леонид из Possession Prods, далее будет лишь дорожать, как это стало с биографическим трудом об имениннике дня Нергале. Иных волновал вопрос: о кто же, кто же так загадил мужской толчок, что это стало мешать думать не только о вечном, но даже и низменном?

А потом разогрев закончился, оставив жирную паузу ожидания главного блюда. И акцент разговоров плавно сместился на хэдов. Как так вышло, что польская группа, стоявшая в конце нулевых в уверенных середнячках блэк-метал сцены, внезапно обрела культовый статус, стала активно гастролировать по миру, выступать на крупных фестах (напомню, на Brutal Assault прошлого года они были закрывающей бандой фестиваля, а это серьезно) — ну и даже сольно собирать временами больше, нежели признанные метал-корифеи? Когда это случилось, на With Hearts Toward None или позже, с выходом Exercises In Futility? (Groza в расчет не берем — чистый, злобный, но все же не выдающийся альбом.)

Сыграла ли в хайпе роль скрытность команды, ее нежелание давать интервью, капюшонно-закрытый имидж? Или все дело исключительно в музыке? О, посмотрев минское выступление, ощутив его кристальную магию — честное слово, даже во всей этой мятущейся плотной июньской жаре по спине бежала дрожь, подгоняемая поземкой скоростных гитарных партий, обволакивая фантомными мелодическими туманностями, — так вот, увидев коллектив живьем, понимаешь: популярность не врет. Они невероятны. Все правда.

Что же касается скрытности, то феномена BATUSHKA в этом случае нет. Музыканты MGŁA не шифруются, не скрывают имен — закрывая на концертах лица (но отстраиваясь безо всяких масок и глупостей, не прячась и не гримасничая), они дистанцируются, заставляя переживать происходящее где-то внутри. Подсказок они не дают. Вы не увидите фоновых видео. Заигрываний с публикой. Постановки на сцене. Костюмов (если не считать «костюмом» косухи и черные байки). И да, даже лиц. У них почти нет названий песен — начиная с первого полноформатника, титулом только числа. «With Hearts Toward None I», «Groza III», «Exercises In Futility VI». Можете читать лирику — и, кстати, многие на концерте ей даже подпевали! — но, в общем, интерпретируйте сами. MGŁA — это вещь в себе. Ищите да обрящете.

Безусловно, и в жизни этих музыкантов едва ли назовешь экстравертами. Вчера вечером мне повезло поводить их с небольшой экскурсией по Минску (поляки сказали, что город напоминает Варшаву, и особенно впечатлились артефактами советского прошлого — всеми этими памятниками Ленину и Дзержинскому, монументальными колоннами сталинского ампира, в какой-то момент так погрузившись в историю, что Mikołaj Żentara даже спросил с удивлением: «А что, у вас можно получить визу и запросто выехать из Беларуси?»), и общее впечатление таково: доброжелательные, интеллигентные, спокойные люди, очень любопытные (из тех, что даже в больших турах скорее не выспятся, нежели упустят возможность что-то увидеть) и начисто лишенные какого бы то ни было позерства. Ну то есть вообще.

Проведя в их компании вечер, могу сказать точно: дистанция между сценической МГЛОЙ, разрезающая зал в тот момент, когда в клубах дыма и вспышках прожекторов появляются четыре наглухо закупоренные фигуры и начинают свое штормяще-пронзительно-филигранное действо, и музыкантами MGŁA в реальном, приземленном мире, сознанию неодолима. Однако сокращается в минимум после шоу: отыграв свой интенсивный, бросающий то в жар, то в холод, эмоционально изматывающий сет (не особенно длинный и естественно, без биса), поляки на десять минут удалились за сцену. Чтобы потом, в своем привычном умиротворенном состоянии, выйти и замутить фотосет со всеми желающими.

..Ну а уже уходя, окунувшись наконец в вечернюю свежесть, я думала лишь об одном. Через 20 дней увижу группу снова на Kilkim Žaibu. Лес, мерцающее озеро, литовская ночь и острые звезды. И, саундтреком, эта парализующая музыка. Да! В следующем году обещают новый альбом. Но сначала… лес, озеро, ночь, блэк-метал. Вот это все снова.

(c) фото Светлана Дубовец.