Обрывки МГЛЫ. Новое видео поляков MEDICO PESTE «Herzogian Darkness»

Пока наша команда собирает силы, слова и фотографии для отчета о прошедшем — и на этот раз очень мокром! — фестивале Kilkim Žaibu, предлагаю оценить новое видео MEDICO PESTE «Herzogian Darkness». Эта польская группа уже несколько лет служит донором MGŁA: концертные вокалист-басист, гитарист (а также экс-гитарист) были подобраны именно оттуда. К счастью, несмотря на напряженный график, парни таки находят силы и время для проекта, который начался в 2010-м году и который зачастую ставят в один ряд с MERRIMACK и шведским SHINING.

клипы Mgła Medico Peste Ну а собственные ассоциации можете проверить прямо здесь и сейчас: в этом марте группа издала EP Herzogian Darkness (до него, в 2012-м был полноформатник א: Tremendum et Fascinatio), а буквально на днях презентовала клип на его титульную песню. Кстати, видеорядом своим достаточно неприятный (в хорошем смысле).

Ну и если Herzogian Darkness вы до сих пор не послушали, найдите как-нибудь время. Помимо прочего, там присутствует любопытный кавер BAUHAUS «Stigmata Martyr».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Daslay 03.07.2017 в 21:49

    Нормалидзе!

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