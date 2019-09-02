MGŁA сгущается снова. Новый альбом «Age Of Excuse»

Без особых трейлеров-спойлеров, пресс-релизов и прочих предварительных ласк, польская MGŁA выполнила свое обещание пополнить дискографию в 2019-м: четвертый полноформатник Age Of Excuse появился сегодня на лейбле No Solace, а также его BandCamp и YouTube страницах.

По сравнению с самосозерцательной мрачной лирикой Exercises In Futility, тексты нового альбома (почитать которые можно здесь) несут очевидный социальный подтекст: ложные боги и хрупкие истины пропащего миллениума, революции по имя несправедливости, гнилое, слепое заблудшее общество: овцы, свинки да саранча. Веселее во МГЛЕ, в общем, не стало, сместился лишь фокус.

А касательно музыки… что ж, она достаточно убедительна, чтобы говорить за себя. Как думаете, потянет на бест-оф второго полугодия?