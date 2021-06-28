leprous album
28.06.2021

LEPROUS снова творят красоту: новый сингл группы «Running Low»

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LEPROUS, однажды подписавшись под статусом Группы, Которая Удивляет; которая, щедро плеснув в свой интеллигентный, ни на кого не похожий рок вдохновения и колдовства, раз за разом берет новые планки, к 2021-му угнав уже куда-то за горные вершины, показала новый сингл «Running Low», что войдет в августовский альбом Aphelion. И это опять волшебно.

Einar Solberg: «Идея этой песни родилась, когда я поднимался на гору Himingen в Норвегии и решил записать сектч на своем телефоне. Тогда эта идея не имела особого смысла, однако, вернувшись, я продолжил работу и создал из наброска полноценную композицию. А затем, объединившись с остальными музыкантами в студии, мы довели ее до ума. «Running Low» — доказательство, что временами мельчайшие искры способны обратиться в большое пламя. И несмотря на то, что наша группа известна своим стремлением покорять новые и новые территории, я считаю, что «Running Low» способна объединить как старую, так и нынешнюю нашу фан-базы».

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3 комментария

  • GastriT написал(а):

    Ничего не скажешь,это здорово.

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  • Polaris написал(а):

    ‘Iiiii’ve got running, Iiiii’ve got running nose’. Пардон, не удержался. Отличная песня.

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  • Sonne написал(а):

    Очень красиво, прямо хит!

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