EF leprous frontman einar solberg announces debut solo album
13.03.2023

Einar Solberg из LEPROUS записал сольный альбом

Новинки и новости

К LEPROUS и особенно голосу Эйнара отношение обычно полярное: либо то, что делают эти норвежские ребята и все, что поет этот парень — способный действовать в поистине широчайшем эмоциональном диапазоне, — страшно нравится, либо, напротив, вокал дико раздражает. Так что новость для категории номер один: Einar Solberg в июне выпускает сольный альбом 16, уже есть в Сети первый сингл «Grotto» — и судя по всему (в том числе по составу коллаборантов, от давнего партнера по музыкальным изысканиям Исана до каких-то альтернативных норвежских фолк-исполнителей), говорить о каких-то жанровых рамках тут не приходится. Эйнар — как, впрочем, и LEPROUS — такими категориями не руководствуется в принципе.

«Альбом называется 16, потому как в тот период моей жизни впервые начали случаться очень хреновые вещи. Примерно с 16 до 19 жизнь имели место моменты, которые переворачивали весь мой мир, меняли меня. Тогда я в своем роде утратил невинность, осознав, что жизнь — серьезная штука, и что говна в ней немало. Те три года меня страшно поменяли. Однако в песнях я пою не только о дурном. О разном. Есть в них и хорошие воспоминания — понемногу всего разного, на всех границах эмоционального спектра». Кто бы сомневался.

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1 comment

  • Veles написал(а):

    Не могу его слушать http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif хотя ранний Leprous по музлу отличный вообще.

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