Einar Solberg из LEPROUS записал сольный альбом

Einar Solberg из LEPROUS записал сольный альбомНовинки и новости
К LEPROUS и особенно голосу Эйнара отношение обычно полярное: либо то, что делают эти норвежские ребята и все, что поет этот парень — способный действовать в поистине широчайшем эмоциональном диапазоне, — страшно нравится, либо, напротив, вокал дико раздражает. Так что новость для категории номер один: Einar Solberg в июне выпускает сольный альбом 16, уже есть в Сети первый сингл «Grotto» — и судя по всему (в том числе по составу коллаборантов, от давнего партнера по музыкальным изысканиям Исана до каких-то альтернативных норвежских фолк-исполнителей), говорить о каких-то жанровых рамках тут не приходится. Эйнар — как, впрочем, и LEPROUS — такими категориями не руководствуется в принципе.
«Альбом называется 16, потому как в тот период моей жизни впервые начали случаться очень хреновые вещи. Примерно с 16 до 19 жизнь имели место моменты, которые переворачивали весь мой мир, меняли меня. Тогда я в своем роде утратил невинность, осознав, что жизнь — серьезная штука, и что говна в ней немало. Те три года меня страшно поменяли. Однако в песнях я пою не только о дурном. О разном. Есть в них и хорошие воспоминания — понемногу всего разного, на всех границах эмоционального спектра». Кто бы сомневался.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 153
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Комментарии
Anastasiya:
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insane_clown:
Merzbow написал(а):
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Veles:
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Александр:
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Алексей:
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Merzbow:
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Другой Александр:
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Merzbow:
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлич…
Другой Александр:
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Дед Аким:
Алексей:
народ,оставьте политику в покое. Что касается данного ансамбля,то ничего особенного, кроме тощих сисек и того что вокалёр чем-то схож с главным актёром из фильма че…
Не могу его слушать хотя ранний Leprous по музлу отличный вообще.