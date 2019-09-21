Два клипа LEPROUS к альбому «Pitfalls»

LEPROUS, одна из самых креативных, узнаваемых и восхитительных групп, нашедших признание в последние годы, в октябре готовит к выпуску полноформатник Pitfalls и, доведя одних до экстаза, а других (невосприимчивых к своеобразному волшебному вокалу Эйнара) до каления, с начала осени выпустила два видео, «Below» и «Alleviate». К ознакомлению, конечно же, обязательно.

, рубрика(и): Быстрые новости

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