Два клипа LEPROUS к альбому «Pitfalls»

LEPROUS, одна из самых креативных, узнаваемых и восхитительных групп, нашедших признание в последние годы, в октябре готовит к выпуску полноформатник Pitfalls и, доведя одних до экстаза, а других (невосприимчивых к своеобразному волшебному вокалу Эйнара) до каления, с начала осени выпустила два видео, «Below» и «Alleviate». К ознакомлению, конечно же, обязательно.