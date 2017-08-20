Альбом августа? Пятый полноформатник LEPROUS «Malina»

Группа, выбившаяся в последние годы в прогрессив-гранды, а также прорвавшая своим волшебным The Congregation (2015) национальные чарты по всей Европе. Так что последователь, конечно, был предвкушаем. Последователь, сладко названный Malina и выходящий на InsideOut 25 августа. Последователь, окончательно зафиксировавший переход прилизанно-элегантных норвежцев из лагеря прог-металлического в лагерь прог-роковый.

Leprous «Мы начали работу над этим альбомом с намерения довести до совершенства звук и подход, характерные для The Congregation, — поясняет фронтмен Einar Solberg. — И хотя процесс проходил аналогично (30 набросков, постепенное отсеивание и пр.), во время доведения до ума аранжировок Malina мы начали понимать, что именно должно поменяться. Мы ощущали все это явственно. Говоря вкратце: новый релиз должен звучать живее, органичнее, динамичней.

И, как мне видится по итогу невероятно долгой и напряженной студийной работы, все вышло ровно так, как хотелось: альбом звучит естественно, натурально (безо всякого злоупотребления «цифрой»), но в то же время современно. И хотя основные черты LEPROUS остались неизменными, думаю, с этих пор нас логичнее будет характеризовать как рок-группу, нежели метал-коллектив».

В настоящий момент выложено три видеоклипа на песни альбома, и… не знаю, комментарии к ним не нужны. Просто наслаждайтесь.

, рубрика(и): Leprous Блог

Количество просмотров: 285

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Комментарии

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  1. Кирилл Юрич 21.08.2017 в 11:39

    Музыка хороша,парни модники,а клипы скуШШные…

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  2. Sonne 21.08.2017 в 11:45

    Кирилл Юрич написал(а):
    Музыка хороша,парни модники,а клипы скуШШные…

    Клипы слишком стерильные, соглашусь, без фантазии. Но ужасно хочется альбом целиком!

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  3. insane_clown 22.08.2017 в 08:05

    послушал краденую версию. пока как-то не очень

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