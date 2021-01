Интервью с HORNA. Infection: «Я не столько скучаю по гастрольному пьянству, сколько по сцене»

(Mynni «Infection» Luukkainen, январь 2021)

В прошлом году продуктивная финская HORNA выпустила отличный альбом Kuoleman kirjo — время идет, дискография группы распухает ядреным чернушным ядом, печень участников затвердевает, а идей и риффов не становится меньше. Мне лично Kuoleman kirjo понравился даже больше предшественника — поэтому захотелось заглянуть вглубь этой бездны и замутить интервью. Обычно на вопросы отвечает Shatraug, но я решила немного поломать эту традицию и поговорить с гитаристом/бэк-вокалистом Infection: в конце концов, он также играет в AJATTARA и BEHEXEN, да и персонаж вполне себе колоритный.

Со всеми этими локдаунами и отсутствием гастролей в 2020 неоднократно слышала от музыкантов такую вещь: «Конечно, все это максимально дерьмово, зато у нас наконец появилось время как следует поработать в студии, без дедлайнов и спешки. Как насчет HORNA? Повлияла ли сложившаяся ситуация на работу над Kuoleman kirjo?

Мы планировали записывать альбом в январе-феврале, а после заняться гастролями и фестивалями. Но потом вся эта вирусно-мышиная ситуация закрутилась, как говно в вентиляторе, и все в итоге этим говном и накрылось. Так что нам оно лишь повредило, вылившись в отмену туров, концертов, фестов и т.д. А дедлайнов у нас и так нет: лейбл никак не давит на группу, поэтому мы сами устанавливаем сроки студийной работы.

Доволен ли последним альбомом ты сам? Насколько мне известно, в этот раз ты вложился в композиторскую работу наравне с Shatraug’ом, каково оно было?

Да, очень доволен. Все сложилось ровно так, как мы и планировали. На самом деле, в похожем режиме мы работали не только над этим, но и над несколькими предыдущими дисками, просто в этот раз я чуть больше вложился в аранжировки. Однако основным автором музыки остается Shatraug — он играет главную роль в написании песен, а я, так сказать, заполняю пробелы.

Не странно ли выпустить диск и не играть его вживую? Строите какие-либо планы на этот год?

Как только сможем, так моментально играть и начнем — и туры, и фестивали. Мы всегда были активной концертной группой, катались беспрестанно по всему глобусу, так что 2020-й, конечно, стал худшим годом в истории. Надеюсь, ситуация таки нормализуется и мы снова сможем нести свое слово миру.

Итак, как же выглядел твой обычный день в необычном прошлом году? Стал ли, например, меньше пить?

Ну, если не ездить и не играть, жизнь обычно крутится между семейной жизнью и работой. Пить в последний год определенно стал меньше, потому что дома я особо не пью. В бары я ходить не люблю; по сути, немногими вариантами «движухи» были для меня визиты в мотоклубы друга, несколько репетиций да домашние барбекю-пати. На самом деле, я не столько скучаю по гастрольному пьянству, сколько собственно по сцене, по путешествиям и друзьям, живущим за границами Финляндии.

Три самых важных элемента вашего концертного райдера? Ну, помимо технических моментов.

Гримерка, бухло и местная кухня. То бишь уединенное место, где мы можем подготовиться; бухлишко, которое помогает подготовиться еще лучше; ну и возможность оценить новые блюда.

А сколько времени занимает предконцертный ритуал HORNA? Весь этот грим, шипы, многочисленные пентаграммы, кресты и прочие атрибуты.

На самом деле, не много, потому что ситуации бывают разные — и, бывало, нам на все про все давали пару минут. Так что обычно 15 минут хватает, если нет времени рассиживаться.

Сразу чувствуешь себя другим человеком?

Да, предконцертная подготовка меняет твое психическое состояние, готовит к роли проводника Смертельной энергии, так что другой становится даже вибрация воздуха.

В последние месяцы социальные сети (а точнее, стоящие за ними американские корпорации) продемонстрировали миру проснувшийся аппетит до цензуры. Как ты к этому относишься? И каково будущее соцсетей — ухудшится ли ситуация с охотой на ведьм?

Цензура — любимый инструмент антифа. «Это слушать нельзя», «это носить нельзя». Все это показывает, как уязвимы люди, что прячутся за подобными правилами.

Помню, как мы впервые попали под огонь антифа в Германии и Швейцарии — лет десять назад. Я тогда вернулся домой и стал рассказывать знакомым, что ряд концертов отменили из-за ушлепков, а в ответ все переспрашивали: «Что еще, блин, такое за антифа?» А потом убеждали, расслабься, мол, все это дерьмо рассосется через год или два. Я же отвечал: «Нет, станет лишь хуже». И посмотрите теперь, к чему мы пришли. Так что ответ на твой вопрос — да. Станет только хуже.

Но HORNA постоянно попадает в скандалы, будь то антифа, полиция или религиозные черти. Бесит ли вас окружающий баттхерт? Или, может, он показывает, что группа все еще бодрячком — ведь если ты всех устраиваешь, то, возможно, уже просто сдох.

В основном мы не обращаем внимания, когда говорят — мол, вы такие-то и такие. Мы знаем, кто мы есть. А доказывать свою идентичность другим нет причины. Пускай о нас говорит музыка и поступки. Мнения же и обвинения других никак не влияют ни нас, ни на то, что мы делаем.

Самый странный слух, что приходилось о себе слышать?

После выступления в Рио-де-Жанейро кто-то на полях великой интернет-мудрости сделал заявление, будто наш вокалист — педик, по той причине, что набил розовые татуировки. Хахахахаха! Спросите об этом его жену!

Помимо HORNA ты играешь также в AJATTARA, BYTHOS и BEHEXEN. Можешь в нескольких словах описать, что каждая из команд для тебя значит?

AJATTARA: чистокровное финское безумие.

BYTHOS: мое личное создание и видение.

BEHEXEN: эманация Черного Света.

AJATTARA вернулась в 2016 году, и альбом Lupaus получился внушительным: видно было, накопилась масса идей. Хватит ли у вас запала, чтобы продолжать в том же духе?

Все, что касается AJATTARA, в руках Ruoja — без него этой группы просто не будет. А что будет, и будет ли вовсе… время покажет. Лично я всегда готов!..

Судя по картинкам музыкантов HORNA, все вы собачники, а твой «spirit animal» — и вовсе дьявольская Martta (она же мопс)! По связам с Сатаной обычно коты — так почему же ты выбрал мопса?

На самом деле, Martta — собачка моей дочки, хотя вожусь с ней преимущественно я. Собака — самое преданное существо, которое можно отыскать на свете. Безграничное доверие и лучшая компания.

Как бы ты провел последний день своей жизни — зная, что вот он, последний?

Провел бы его со своей семьей.

К слову, ты читал вообще библию?

Отдельные части, да, но не целиком. Текст слишком невнятный, скомпилированный из разных интерпретаций разных переводов, так что сомневаюсь, что его можно считать первоисточником. Большинство мифов — просто заимствования из разных других мифологий или религий.

Как-то в интервью Shatraug сказал, что величайший блэк-метал альбом на все времена — Under A Funeral Moon. А какой бы выбрал ты — и почему?

Слишком трудно выбрать оодин. Но если взять три топовых, то, пожалуй, эти.

DISSECTION Storm Of The Light’s Bane. Благодаря этому альбому я узнал разнообразные гитарные техники, что могут быть использованы в блэк-метале.

EMPEROR In The Nightside Eclipse. Просто нереальная атмосфера.

MAYHEM De Mysteriis Dom Sathanas. Отличные песни — и уникальный «больной» вокал от Аттилы.

Помнишь первую татуировку, которую сделал? Что это было? И осталось ли место на теле для еще каких-то экспериментов с иглой и чернилами?

Звезда Хаоса на левом плече — мне тогда было 18, то есть 21 год назад. Свободных участков кожи с тех пор осталось не много. Вот буквально недавно сделал татуировку на правой ладони, а в следующем месяце набью еще одну на правом боку. После этого останется лишь голова, лицо и немножечко кожи на правом бедре.



Ну и на финал… что пожелаешь себе и другим на 2021 год?

Пускай он будет лучше, чем предыдущий!

