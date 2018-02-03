Сатан вам в дышло. Концерт PESTILENTIA, TODESTRIEBE, HORNA в Минске

«Финские метал-выходные», как их окрестили в народе, начались в «Брюгге» с блэка. Хотя и чуть менее финского, чем планировалось изначально: с группой RIENAUS нечто непредсказуемое приключилось вчера в Таллине, и «Лютый Букинг», призвав клан Niemaracz, форс-мажорно назначил выступление PESTILENTIA. Что, мне кажется, вполне равноценно: трушные минские «капюшонщики» — мастера зловеще-гипнотических атмосфер, и всегда слушаются с наимрачнейшим удовольствием.

Большие перевернутые кресты по обе стороны сцены (своеобразный уже трейдмарк блэковых мероприятий в «Брюгге»), черные свечи, сиреневый туман церковных благовоний, сэмплы католических месс — антураж выступления PESTILENTIA напомнил BATUSHKA окутал их сценическую сумрачную статику флером мистичности. Звучала группа отлично.

Следующими вышли москвичи TODESTRIEBE. На странице этой команды в вк говорится: «Посещение концерта с участием TODESTRIEBE является риском, который принимает на себя владелец билета!» Однако ничего такого уж страшного не случилось. Заменив канделябр PESTILENTIA на свой серебристый — и тем самым продолжив тему субботней романтики, живописные парни, гримасничая, выдали публике ядреную порцию забористой скоростной чертовщины. Штормящий, агрессивный, напористый и вместе с тем разудалый блэк, моментально сподвигший танцпол на угарные пляски.

Играют мужики с 2007 года, в архиве их два полноформатника: …Scream, Pray, Beg… (2012), Vicarius Filii Dei (2015), а среди влияний-сравнений принято называть CARPATHIAN FOREST да IMPALED NAZARENE. Так или иначе, после угнетающе-трансового сета PESTILENTIA бодрый мощный блэчок россиян пошел на ура.

Людей собралось примерно с полклуба. Могло бы, вероятно, быть больше, однако против сыграло несколько факторов: во-первых, день встреч выпускников, на которые люди зачем-то ходят из года в год. Во-вторых, завтра KYPCK, и финансы некоторых спели романс в адрес финнов полегче — да и, чего греха таить, подешевле. В-третьих, пробки в Минске создало феерическое уникальное экстрим-метал шоу Стаса Михайлова, и все женщины, срывая с шеи пентухи, побежали туда. Ладно, шучу. Ну и, на самом деле, хорошо, что народ на HORNA сотоварищи все же пришел.

Хэдлайнеры готовились в выходу минут двадцать — раскрашивая лысины, развешивая всю свою многочисленную сатаническую бижутерию и подготавливая сценический мини-бар, в котором во время сета, не стесняясь, каждый, кроме драммера, прикладывался к бутылочке. Один тянул с дульца вино, другой пиво, потом в дело пошла водка; алкоградус, казалось, повышался сообразно накалу лирическо-песенных страстей; апелляции к Сэйтану становились все пламеннее, позы гитаристов — драматичнее, а штаны вокалиста Spellgoth’а, сползая с упитанных складок в районе талии, при наклонах коварно демонстрировали его полупопия. Впрочем, на указанные на афише 18+ это, конечно же, не тянуло. Бесшабашный финн, знаем, способен на большее! И его татуированную письку не сфотографировали разве что в Минске.

Хотя пришли мы, конечно, не за сомнительным сеансом стриптиза. Без преувеличения культовая, жаркая, бесшабашная, узнаваемая HORNA предстала в «Брюгге» во всем своем благословенном безумии. Бойкие, мощные, колкие, с потрясающим чувством мелодики — начиная с середины 90-х, эти финны упрямо выгрызают в сыром черноземе свой прямолинейно-бесхитростный путь в ад.

Подкупающая простота. Породистая самобытность. И — безжалостная горячность, раскалившая «Брюгге», аки горнило. Танцпол носился, падал, потел, выл и пинался — упоительно ныряя в мощный энергетический поток, хлещущий из мониторов.

Единственные из выступавших в этот день команд, HORNA активно общались с аудиторией, и хотя дословно разобрать, что говорил Spellgoth, было непросто, главное мы усвоили: «no HORNA — only SATAN», «большая честь к вам приехать», «SATAN, SATAN, SATAN». Параллельно с надрывной вокальной работой, фронтмен, демонстрируя густо расписанное татуировками тело и подранные на коленках штаны, толкал речи, пожимал руки фанатам из первых рядов, проводил зловещие ритуалы, падал на колени, оборотясь к барабанной установке, — ну и, конечно, не забывал приложиться к пенному источнику вдохновения во время инструментальных проигрышей.

Разноцветно татуированные, в гриме, напульсниках, рваной одежде, шипах, занавесях цепей, крестов, пентаграмм, четок, музыканты HORNA выглядели этакими аборигенами от блэка: нечто первобытное, грозное, социопатически-броское. Запоминающееся! Да, впрочем, и минская аудитория пришлась им по нраву: получив достойную отдачу, финны растянули положенный регламентом сет, добавив еще один бонусный трек. Baphometin Siunaus получен. Надеюсь, еще свидимся в будущем.

P.S. Фотокарточки смотрим здесь! Не очень много, увы, ибо «чернота» — это, прежде всего, отсутствие света.