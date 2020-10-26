Козлятину заказывали? HORNA выпускают альбом «Kuoleman Kirjo»

В последние дни музыканты часто жалуются, мол, где-то что-то в очередной раз забанили за «нацизм». То фб-сообщество, посвященное норвежскому блэку (предположительно, за песню BURZUM). То основной алкоголик, безобразник и беспредельщик из HORNA, Mynni «Infection» Luukkainen, негодовал, что за старое фото с бутылкой пива с изображением Гитлера, купленное где-то когда-то на заправке в Италии, норвежские антифа запустили кампанию за отмену выступления группы в Осло в связке с BELPHEGOR и INCANTATION. Сюрприз-сюрприз! Коронавирус постарался за всех, тур и без задротов давно отменен.

В общем, к чему это все? Несмотря на то, что музыкальная движуха поставлена в 2020-м на паузу, охота на ведьм не прекратилась — и HORNA, выпускающие после пятилетнего перерыва новый альбом, снова обвиняются не пойми в чем. А ведь диск их будущий, Kuoleman Kirjo (в вольном переводе — «Калейдоскоп смерти») посвящен опять Смерти. Ей, бесценной, неминуемой и многоликой.

Главные поставщики финской агрессивно-трушной блэкушной «козлятины» с 90-х не изменяют себе — и несмотря на некоторые перемены в составе, и орут, и играют о том же. Вот послушайте «Saatanan Viha», к примеру, и убедитесь. Они, подчистив слегка звук, в остальном никуда и не уходили — хотя, прочитав рецензии от уже послушавших альбом целиком, кое-где встречала фразу «на удивление разнообразный». Ну что ж… в декабре узнаем наверняка.

Shatraug: «С музыкальной точки зрения это первый релиз, который я сочинил в полноценном соавторстве с Infection. Основной нашей целью было — заполнить пробелы и недостатки, которые, как нам кажется, наблюдались в предыдущих альбомах HORNA».

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