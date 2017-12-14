HORNA в цитатах. Shatraug: «Большую часть населения Земли я все-таки ненавижу»

Концертный сезон 2017 практически завершен — и, помимо заготовок оливье к Новому году, уже можно подумать о пище (без)духовной начала 2018-го — в частности, вспомнив, что 3 февраля финская Бездна разверзнется в «Брюгге», и группа HORNA совместно с RIENAUS, а также дополнительным и пока не объявленным суппортом будут радостно мракобесничать, орать на публику по-фински и, вероятно, безбожно пьянствовать, поддерживая добрые национальные клише и традиции.

В нашем эфире сегодня Shatraug — бородатый «атэц» чернушного андеграунда Суоми, человек десятка проектов, движущая сила HORNA, SARGEIST и BLACK STENCH; вокалист, лирикописец, мультиинструменталист, звукорежиссер, продюсер, фотограф, издатель, лейблозаводчик, хозяин студии, сатанист, семьянин и повелитель нескольких собак. А еще, есть подозрения, сверхчеловек — ибо невозможно же, невозможно делать все сразу!..

..С метал-музыкой я впервые столкнулся в возрасте шести лет. Это был альбом Powerslave IRON MAIDEN. До сих пор хранится в моей коллекции.

..Людей я обычно не люблю, но выполняю свои общественные функции по мере необходимости. Не стоит показывать другим, что ты их ненавидишь: враг должен быть скрытным.

..Типичный фэн HORNA? Это человек, который ни слова не понимает из текстов, но принимает мрак нашей музыки, позволяет трахнуть яростью свою душу. Как-то так.

..Когда расцвел кровавый восход норвежского блэка, я понял: это оно. Никакая музыка доселе не трогала меня до такой степени, как первые записи EMPEROR. Вместе с ними я продал душу Дьяволу…

..Блэкари, поющие о суициде, мне кажется, должны следовать своим увещеваниям. Иначе это слишком патетично: петь о самоубийстве, но самоубийства не совершать. Хотя я совершенно не против, чтобы они подталкивали к этому окружающих.

..Мои любимые альбомы HORNA — это Hiidentorni, Sanojesi Äärelle и Musta Kaipuu.

..Альбом Sotahuuto — это трибьют BATHORY. Так вышло почти случайно. Мы просто с Корвусом сидели у меня дома, пили, сочиняли темы в стиле BATHORY — а через пару дней я узнал, что Квортон умер в один из этих треклятых дней. Так что все сошлось, и нам уже просто необходимо было воздать ему должное.

..Мы давно подумываем сделать клип HORNA, но все не складывается. То денег нет, то возможности. Просто делать дерьмовый видос с играющей группой, как это снимают все, скучно. Я бы хотел что-то более насильственное, что-то более дикое.

..NSBM? В большинстве своем это дурацкие проекты из мамкиной спальни и с драм-машиной. Я такое никогда не поддерживал.

..Я бы сказал, я сатанист-оккультист. Раньше практиковал кое-что… в поисках мести и просвещения, теперь же не принадлежу ни к одной официальной группе. В настоящий момент я больше по Телеме и Магии Хаоса.

..У меня жена и двое детей. Размножение, семья — все это подходит моей жизненной философии. Хотя большую часть населения Земли я все-таки ненавижу.

..Ненавижу спорт. Во всех проявлениях. Но люблю плавать.

..Никогда не забуду наш первый концерт! Это была катастрофа. Во время всего вечера по залу носились местные реднеки с воплями и угрозами выбить дерьмо изо всех сатанистишек. В результате мы отыграли три песни и с полицейским эскортом уехали обратно в свой город. Такое вот было тогда дерьмецо. Эти идиоты боялись, что мы сожжем их церковь! И даже порезали шины на машине, стоявшей РЯДОМ с моей!!! Оказалось потом, что это тачка какого-то их священника, ахахах.

..На втором же концерте с нами должна была выступать банда с названием AZAZEL. Половина группы прибыла в говнище бухая и, конечно, играть не собиралась вообще. Гитарист еще, кажется, находился под веществами: часом позже он был замечен в бассейне с какими-то телками, плавающим в костюме и квакающим, объявляя, что он счастливая жаба. Ничего более странного с нами не случалось за последующие 10 лет.

..Величайший блэк-метал альбом всех времен — это Under A Funeral Moon.

..Худшая часть жизни музыканта — поездки и переезды. Сидишь часами на жопе и нажираешься от безделья. Хотя репетировать я тоже терпеть не могу.

..У нас были концерты, когда публика реагировала настолько вяло, что мы сваливали со сцены, не доиграв сет. Мы не рок-звезды, чтобы лабать за бабло. Если людям не нравится — то и пошло оно на хер. Мы не станем доигрывать.