«Ave Satana»! AJATTARA вернулись

Не знаю, успели вы соскучиться или нет, но финский блэк-метал ансамбль AJATTARA, распавшийся в 2012 году, вернулся к жизни в прежнем составе и уже даже успел записать целый альбом. Диск называется Lupaus и появится в мае. Оценить же форму возвращенцев можно прямо сейчас — с клипом под названием «Ave Satana». «WE will make America great again!», — провокационно написали парни в своем официальном фб и презентовали видео в американском вебзине Decibel.

«Творческий огонь погасить невозможно, — написали музыканты, — и даже более того: годы, несущие кардинальные жизненные изменения, раздувают это пламя сильнее с каждым днем. Поэтому… недостатка в материале у нас не было. Lupaus — это шесть долгих лет, сжатые в 9 треков и 50 минут звучания, исполненные дьявольской страсти и доведенные до экстремальных значений».