«Ave Satana»! AJATTARA вернулись

Не знаю, успели вы соскучиться или нет, но финский блэк-метал ансамбль AJATTARA, распавшийся в 2012 году, вернулся к жизни в прежнем составе и уже даже успел записать целый альбом. Диск называется Lupaus и появится в мае. Оценить же форму возвращенцев можно прямо сейчас — с клипом под названием «Ave Satana». «WE will make America great again!», — провокационно написали парни в своем официальном фб и презентовали видео в американском вебзине Decibel.

Ajattara «Творческий огонь погасить невозможно, — написали музыканты, — и даже более того: годы, несущие кардинальные жизненные изменения, раздувают это пламя сильнее с каждым днем. Поэтому… недостатка в материале у нас не было. Lupaus — это шесть долгих лет, сжатые в 9 треков и 50 минут звучания, исполненные дьявольской страсти и доведенные до экстремальных значений».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. AJAS 22.03.2017 в 03:42

    Без текста не вставляет. Все равно что Game of Thrones смотреть, не читамши.

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  2. Veles 22.03.2017 в 11:43

    Звучание таки поменялось, стало как-то энергичнее и прямолинейней. Но очень неплохо.

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  3. Sergey25 22.03.2017 в 16:35

    Финский блэк — это годнота.

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