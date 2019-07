Интервью. Finn Olav Holthe: «Вполне возможно, THE THIRD AND THE MORTAL запишут новый альбом»

Изначально я задумывала этот материал в качестве ностальжи: истории музыкантов, которые оставили сцене свои лучшие творения годы назад, а потом отошли от дел, погрузившись в мирскую жизнь. Но Finn Olav Holthe, гитарист и клавишник THE THIRD AND THE MORTAL, также замеченный за коллаборацией с THORNS и THORNS LTD, как оказалось, со сцены не очень-то уходил. Просто занялся немного другим. И, более того, не отказывается от возможности возвращения «третьего и смертельного».

Чем в настоящий момент заняты участники THE THIRD AND THE MORTAL?

У всех нас есть «обычная» жизнь, семьи, это вот все. А еще у каждого имеются музыкальные проекты, среди которых CALMCORDER, MANES, THE SOUNDBYTE, THORNS LTD., KARELIAN, TUNNEL THREE, MOTOR INCUBATOR и др. Ann Mari поет в итальянской опере. Я тружусь над первым сольным альбомом под вывеской KARELIAN: это насыщенная смесь слаждевого мрачного дума с эмбиентом и другими элементами. Также работаю в телевизионном шоу на национальном норвежском тв, пишу музыку для фильмов, последним из которых был «Blackhearts» (о норвежском блэк-метале — прим.авт.) В общем, занятий хватает.

Какую музыку слушаешь?

Разную. Я слушаю массу разноплановой музыки — а среди текущих фаворитов могу назвать GENA, YEAR OF NO LIGHT, DAUGHTERS, SINISTRO, PLANNING FOR BURIAL, OMMADON, A SWARM OF THE SUN.

А с коллегами по THE THIRD AND THE MORTAL часто встречаешься?

Да, конечно, мы иногда вместе играем и что-то записываем.

Какой альбом группы твой любимый — и почему? Хотел бы вернуться в прошлое и что-либо изменить, если б была такая возможность?

Трудно выбирать любимого ребенка! Но сейчас это, наверное, Painting On Glass или In This Room. А что касается возможности что-либо поменять — то да, конечно, я бы по-другому сделал большую часть материала на всех альбомах, так что, наверное, хорошо, что подобного шанса не будет… Основная проблема в том, что у нас всегда было больше идей, чем мы могли себе позволить реализовать (с финансовой точки зрения и т.д.). К примеру, мы всегда мечтали добавить оркестровки, но таких возможностей не было, и приходилось искать другие пути.

Любопытно, что, по сути, никто из музыкантов THE THIRD AND THE MORTAL не сделал карьеру в тяжелой музыке. Получается, в конце 90-х вы все резко потеряли интерес к металу?



Если честно, мы никогда не были фанатами по металу, равно как по всей этой черной коже, скриму и гитарным соло. Без обид, нам просто не нравилось. Участники команды предпочитали дистортированные гитары и меланхолию — и именно с этого началась наша группа. При этом каждый слушал совершенно разную музыку — и в конце 90-х захотел привнести в материал коллектива собственные влияния. Так мы потихоньку разошлись — не то чтобы разругались/распались, просто продолжили двигаться в параллельных мирах. При этом, как я сказал выше, мы по-прежнему общаемся и играем, так что, вполне возможно, в будущем продолжим совместную дискографию, запишем четвертый альбом.

Кстати, говоря о 90-х. Норвежская сцена в то время была особым местом, распространяющим черные метал-волны по всему миру. Как вы это воспринимали все это?

Мы держались в стороне от всей этой движухи, не особенно ею интересовались. Единственное, наш друг Snorre (из THORNS) играл на клавишах на раннем этапе существования группы — но потом ушел в MAYHEM, и что было дальше, всем известно. Кроме него, у нас не было связей с норвежским метал-сообществом того времени.

Что больше всего вспоминается из периода Tears Laid In Earth? Удивил ли вас успех этой пластинки?

Откровенно говоря, мы не ожидали чего-либо прорывного: больше думали о следующих записях, о грядущих концертах и прочем. На сегодняшний день этот альбом имеет чуть ли не культовый статус, но мы на нем не заработали ни копейки. Я даже не знаю, сколько было продано копий. Но самое интересное для меня — факт, что Tears Laid In Earth до сих пор остается востребованным: все время появляется молодежь, открывающая для себя эту музыку и находящая в ней удовольствие. Это очень мило. Что запомнилось о записи больше всего? Наверное, интенсивность работы, тотальная сфокусированность и полнота идей. А из минусов — нехватка студийного времени.

Кроме THE THIRD AND THE MORTAL ты принимал участие в THORNS и THORNS LTD. Каков их статус сейчас?

Я не очень много знаю об этом: мы со Snorre давно не общались. Однако мне известно, что он работает над новым альбомом THORNS.

О чем мечтаешь в будущем?

Прямо сейчас я мечтаю закончить сольник — и, возможно, отыграть немного концертов в Европе, встретиться в процессе со старыми друзьями. Я невероятно счастлив, что на жизненном и творческом пути мне встретилось огромное количество одаренных музыкантов, замечательных талантливых людей, которые не устают удивлять.

Спасибо большое за интервью — и, конечно, можешь добавить пару слов от себя.



Большое спасибо вам — всем, кто поддерживал нас в течение долгих лет. Оставайтесь верны своему музыкальному вкусу, никогда не поддавайтесь посторонним мнениям, мол, эта музыка плоха, а эта хороша, — решайте за себя сами, ведь настоящее искусство никогда не было массовым продуктом. А что будет дальше, время покажет. Godspeed good people.