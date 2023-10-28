Slagmaur Thorns
28.10.2023

Внезапно! THORNS записали альбом

Новинки и новости

Норвежская группа SLAGMAUR доложила: Snorre Ruch наконец завершил работу над вторым альбомом THORNS! «Я услышал новую музыку, и она совершенно безумна! Это определенно тот THORNS, который мы знаем. Люди не будут разочарованы».

И кусочек анонса от самой группы. «Наконец, готов долгожданный альбом, бесконечная, абсолютная вершина уникального творчества метал-легенды: уже совсем скоро он пожрет все живое на этой жалкой планете. Черная дыра, пульсирующая в мертвом центре Млечного Пути, приближается к вам! К вокальным перфомансам Aldrahn и Snorre на диске присоединится Dr. Von Hellreich из SLAGMAUR; кроме того, в записи участвовал Satyr. И непостижимая правда уже скоро вольется в ваши примитивные уши!»

Пафос пафосом, но ланка ожиданий от проекта такого уровня культовости действительно высока. Будем надеяться, не обманут.

Количество просмотров: 70

Читайте также:

1 comment

  • Колючий Вожык написал(а):

    Что можно ожидать от норвежских позеров? очередной кусок примитивной бредятины? Сатир и Фенриз любят придать культовости свое бредятины и Снорре еще выполз…из тюрьмы что ли?

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *