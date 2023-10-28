Внезапно! THORNS записали альбом

Внезапно! THORNS записали альбомНовинки и новости
Норвежская группа SLAGMAUR доложила: Snorre Ruch наконец завершил работу над вторым альбомом THORNS! «Я услышал новую музыку, и она совершенно безумна! Это определенно тот THORNS, который мы знаем. Люди не будут разочарованы».
И кусочек анонса от самой группы. «Наконец, готов долгожданный альбом, бесконечная, абсолютная вершина уникального творчества метал-легенды: уже совсем скоро он пожрет все живое на этой жалкой планете. Черная дыра, пульсирующая в мертвом центре Млечного Пути, приближается к вам! К вокальным перфомансам Aldrahn и Snorre на диске присоединится Dr. Von Hellreich из SLAGMAUR; кроме того, в записи участвовал Satyr. И непостижимая правда уже скоро вольется в ваши примитивные уши!»
Пафос пафосом, но ланка ожиданий от проекта такого уровня культовости действительно высока. Будем надеяться, не обманут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 70
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Комментарии
Колючий Вожык:
нажрался скорее всего как падла…нашли кого слушать, сказки норвежских позеров…
Колючий Вожык:
Что можно ожидать от норвежских позеров? очередной кусок примитивной бредятины? Сатир и Фенриз любят придать культовости свое бредятины и Снорре еще выполз…из тю�…
harvey keitel:
угадайте какой метал группе пренадлежит эти стихи?
спит крамольное гестапо
спит петроца из креатор
только дым струится в трубах
и воняет мертвецами
круглосут…
Alex Warrior (Sodom):
Нууу не Voivod…для белорусов попрёт… агрессии надо больше. Если решили вселенную подр..ить…
Alex Warrior (Sodom):
Другой Александр написал(а):
Ad Noctum написал(а):
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукообразный крыс с пыштолем и…
Alex Warrior (Sodom):
Дед Аким написал(а):
Музыка понравилась, приятная, качественная, нечто среднее между Space и Dream Theater, сочетание получилось. А вот концепцию можно усилить. Крыс до�…
Alex Warrior (Sodom):
Ветошь написал(а):
Облога огонь!
Да ничё так…я в год Крысы восстал из Ада…родная тема!)…
juris:
камерад Милле, в чём-то по-своему прав, конечно. Но «мир» человечецких социумов — он ведь такой разнородный…
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Eum:
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Зануда:
Валера:
Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нр…
Артем:
Он прав. Таких групп как slipknot несколько сотен на весь мир. А подавляющее большинство рокеров играет в грязных клубах за 3 копейки и бутылку пива.…
Что можно ожидать от норвежских позеров? очередной кусок примитивной бредятины? Сатир и Фенриз любят придать культовости свое бредятины и Снорре еще выполз…из тюрьмы что ли?