Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения, часть два

Когда-то давно я составила список «one-album metal wonders»: групп, стартовавших мощно и громко, выпуском альбомов, которые переслушиваются и цитируются доселе. Однако после дебютников что-то у них у всех пошло не так, и продолжения дискографии не последовало. Сегодня — вторая ностальгическая семерка!

1) VED BUENS ENDE. В середине 90-х троица норвежских метал-деятелей, Yusaf ‘Vicotnik’ Parvez, Hugh ‘Skoll’ Mingay и Carl-Michael ‘Aggressor’ Eide, решила подзадорить едва оформившуюся шипастую и зловещую блэк-метал сцену, вбросив в свою музыку толику прогрессива, авангарда и чистой магии, — и записала альбом Written In Waters. Альбом, не только безумным паровозом обогнавший свое время, но и расплескавший тени недостижимого на горизонте будущего — как для самой группы (не потому ли они, пообещав в 2006-2007 новый альбом, так ничего и не родили?), так и мириады других.

Сейчас VED BUENS ENDE снова активны, пару лет как дают концерты — и люди, купившие билеты, по-прежнему слушают Written In Waters как откровение. О втором альбоме уже вроде даже не говорят.

2) CONTROL DENIED. Проект был создан в 96-м неугомонным Шульдинером, чтобы дать наконец возможность полноценно выговориться мелодичной, прог-пауэр-металлической стороне его творческого аватара — тому, что, безусловно, попадало в альбомы DEATH, но не могло прорасти в них слишком явно (хотя существуй команда по сей день, кто знает, кто знает…) Альбом The Fragile Art Of Existence, в записи которого приняли участие «дэзовцы» Shannon Hamm, Steve DiGiorgio и Richard Christy, а также хэви-металлический вокалист, раскритикованный впоследствии многими Tim Aymar, вышел в 1999-м году. Он, конечно, не предполагался последним… но… но.

После смерти Чака в течение долгих лет ходили слухи о выпуске второго альбома, посмертного When Man And Machine Collide, однако в итоге выяснилось, то нас обманули. Всё — значит всё.

3) THORNS. Этот норвежский проект интересен, прежде всего, своим основателем, местом и временем: в 1989 году Snorre «Blackthorn» Ruch создал группу STIGMA DIABOLICUM, к которой годом спустя присоединились вокалист Marius Vold, басист Harald Eilertsen (честно, без понятия, где сейчас эти люди, в музыке ли?) и драммер Bård «Faust» Eithun (ну, с ним проще). Чуть позже название поменяли на THORNS и записали несколько демо-лент, за которые Снорре (также игравший в MAYHEM в 1992-1993), наряду с Евронимусом считается папкой характерного норвежского блэк-метал тремоло.

Потом Евронимус немножечко умер, а Снорре был осужден на 8 лет как подельник Варга.

Так, в силу очевидных причин, дебютник Thorns появился только в 2001 году. На барабанах в нем стучал Hellhammer, пел на половине треков Satyr, на половине Aldrahn — и несмотря на задержку в реализации, альбом волшебным образом вписался в изменившиеся, полюбившие инновации и электронику норвежские нулевые. Снорре мрачную электронику котировал всегда — и на Thorns это слышно, однако сделано не в ущерб безукоризненно трушному плотному гитарному блэку в фундаментальной основе релиза.

Хитом, однако же, диск не стал — то ли не дотянул с рекламой Moonfog, то ли время все-таки было упущено; так или иначе, речь о втором релизе, совсем уже новым составом, зашла только в 2007 году. И не продвинулась до сих пор. Как упоминал в интервью Finn Olav Holthe (THE THIRD AND THE MORTAL), принимавший со Снорре участие в эмбиентальном арт-проджекте THORNS LTD, вроде бы вопрос еще не закрыт и работа идет. Ну и… как говорится, аминь. Но пока THORNS в нашем списке.

4) WINTER. То был 1990-й, Нью-Йорк, и четверка простых да молодых ребят, собравших группу двумя годами ранее, внезапно записала сокрушительный образчик дэз-думовой беспросветности, удушающе массивный депрессивный альбом Into Darkness. «IN DOOM WE TRUST», — сказал тогда с трибуны потрясенный президент Джордж Буш… ну или непременно сказал бы, если б услышал. Зато, кажется, сами музыканты слушали свою музыку слишком часто — и уже в 1992-м коллектив развалился.

На волне мировой любви к реюнионам восстанут WINTER в 2010-м году, чтобы отыграть на фестивале Roadburn; после подпишутся на европейский тур в 2015-м — который отменят ввиду резкого ухудшения слуха гитариста Stephen Flam. И на том пока все.

5) THERGOTHON. Раз пошла такая пьянка, еще один культовый для холодного сердца всякого думера альбом — на этот раз группы финской, открывшей наряду со SKEPTICISM кладбищенскую оградку в удивительный волнующий черно- белый- пречерный мир funeral doom. Их дебютный и единственный, болезненно-медленный и апокалипсически-тяжелый альбом Stream From The Heavens вышел в 1994 году — и, что характерно, группы на тот момент уже не было. Записав свой дебютник в 1992-м, они решили разойтись в 1993-м, заявив позднее, что: а) сказали на своем единственном релизе все, что хотели сказать; б) большого интереса к металу более не питают. Позднее — а может, и поныне — парни играют в инди-роковых и экспериментальных финских командах.

6) disEMBOWELMENT. Бывает ли много дума в дождливый октябрьский день? Еще одни крупные оригиналы жанра, не только ограничившиеся единственным релизом, но и развалившиеся в год его выхода. Австралийцы выпустили Transcendence Into The Peripheral в 1993 году — и работа эта принадлежит лишь людям с устойчивой психикой. Дело в том, что за депрессивную грузную музыку в этот раз взялись выходцы, с одной стороны, из дэз-грайнда, и, с другой, из эмбиент сцены — а дебютник, вязко, пугающе и грохочуще переваливаясь от одного края пропасти к другому, пышущий первобытным гроулом, дисторшном и диссонансами, показал, что настоящая жуть жанровых границ не имеет — и что она при этом может быть восхитительной.

Transcendence Into The Peripheral, кажется, до сих пор себя не изжил: находки в кроссжанровости, подходах (послушайте, как колокольно-гулко они оформили, к примеру, бласт-биты — и да, бласт-биты эти ребята запихнули в думовый альбом), в специфике записи заставляют с трепетом переслушивать австралийских уникумов в следующем тысячелетии.

7) AMESOEURS (не совсем метал). Сайд-проект ALCEST’овского Neige, выпустивший единственный альбом Amesoeurs (2009) и отыгравший единственный концерт, после чего, не договорившись, участники разошлись кто куда: кто в LES DISCRETS, а кто, собственно, обратно в ALCEST. Пост-панк, shoegaze с блэковым дисторшном и эфемерно-нежным женским вокалом — Amesoeurs во многом предсказал и возглавил моду на пост-пост-пост-это-все. Причем сделал это по-французски изящно.

