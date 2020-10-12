Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения, часть два

Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения, часть дваБлог
Когда-то давно я составила список «one-album metal wonders»: групп, стартовавших мощно и громко, выпуском альбомов, которые переслушиваются и цитируются доселе. Однако после дебютников что-то у них у всех пошло не так, и продолжения дискографии не последовало. Сегодня — вторая ностальгическая семерка!
1) VED BUENS ENDE. В середине 90-х троица норвежских метал-деятелей, Yusaf ‘Vicotnik’ Parvez, Hugh ‘Skoll’ Mingay и Carl-Michael ‘Aggressor’ Eide, решила подзадорить едва оформившуюся шипастую и зловещую блэк-метал сцену, вбросив в свою музыку толику прогрессива, авангарда и чистой магии, — и записала альбом Written In Waters. Альбом, не только безумным паровозом обогнавший свое время, но и расплескавший тени недостижимого на горизонте будущего — как для самой группы (не потому ли они, пообещав в 2006-2007 новый альбом, так ничего и не родили?), так и мириады других.
Сейчас VED BUENS ENDE снова активны, пару лет как дают концерты — и люди, купившие билеты, по-прежнему слушают Written In Waters как откровение. О втором альбоме уже вроде даже не говорят.
2) CONTROL DENIED. Проект был создан в 96-м неугомонным Шульдинером, чтобы дать наконец возможность полноценно выговориться мелодичной, прог-пауэр-металлической стороне его творческого аватара — тому, что, безусловно, попадало в альбомы DEATH, но не могло прорасти в них слишком явно (хотя существуй команда по сей день, кто знает, кто знает…) Альбом The Fragile Art Of Existence, в записи которого приняли участие «дэзовцы» Shannon Hamm, Steve DiGiorgio и Richard Christy, а также хэви-металлический вокалист, раскритикованный впоследствии многими Tim Aymar, вышел в 1999-м году. Он, конечно, не предполагался последним… но… но.
После смерти Чака в течение долгих лет ходили слухи о выпуске второго альбома, посмертного When Man And Machine Collide, однако в итоге выяснилось, то нас обманули. Всё — значит всё.
3) THORNS. Этот норвежский проект интересен, прежде всего, своим основателем, местом и временем: в 1989 году Snorre «Blackthorn» Ruch создал группу STIGMA DIABOLICUM, к которой годом спустя присоединились вокалист Marius Vold, басист Harald Eilertsen (честно, без понятия, где сейчас эти люди, в музыке ли?) и драммер Bård «Faust» Eithun (ну, с ним проще). Чуть позже название поменяли на THORNS и записали несколько демо-лент, за которые Снорре (также игравший в MAYHEM в 1992-1993), наряду с Евронимусом считается папкой характерного норвежского блэк-метал тремоло.
Потом Евронимус немножечко умер, а Снорре был осужден на 8 лет как подельник Варга.
Так, в силу очевидных причин, дебютник Thorns появился только в 2001 году. На барабанах в нем стучал Hellhammer, пел на половине треков Satyr, на половине Aldrahn — и несмотря на задержку в реализации, альбом волшебным образом вписался в изменившиеся, полюбившие инновации и электронику норвежские нулевые. Снорре мрачную электронику котировал всегда — и на Thorns это слышно, однако сделано не в ущерб безукоризненно трушному плотному гитарному блэку в фундаментальной основе релиза.
Хитом, однако же, диск не стал — то ли не дотянул с рекламой Moonfog, то ли время все-таки было упущено; так или иначе, речь о втором релизе, совсем уже новым составом, зашла только в 2007 году. И не продвинулась до сих пор. Как упоминал в интервью Finn Olav Holthe (THE THIRD AND THE MORTAL), принимавший со Снорре участие в эмбиентальном арт-проджекте THORNS LTD, вроде бы вопрос еще не закрыт и работа идет. Ну и… как говорится, аминь. Но пока THORNS в нашем списке.
4) WINTER. То был 1990-й, Нью-Йорк, и четверка простых да молодых ребят, собравших группу двумя годами ранее, внезапно записала сокрушительный образчик дэз-думовой беспросветности, удушающе массивный депрессивный альбом Into Darkness. «IN DOOM WE TRUST», — сказал тогда с трибуны потрясенный президент Джордж Буш… ну или непременно сказал бы, если б услышал. Зато, кажется, сами музыканты слушали свою музыку слишком часто — и уже в 1992-м коллектив развалился.
На волне мировой любви к реюнионам восстанут WINTER в 2010-м году, чтобы отыграть на фестивале Roadburn; после подпишутся на европейский тур в 2015-м — который отменят ввиду резкого ухудшения слуха гитариста Stephen Flam. И на том пока все.
5) THERGOTHON. Раз пошла такая пьянка, еще один культовый для холодного сердца всякого думера альбом — на этот раз группы финской, открывшей наряду со SKEPTICISM кладбищенскую оградку в удивительный волнующий черно-
белый-пречерный мир funeral doom. Их дебютный и единственный, болезненно-медленный и апокалипсически-тяжелый альбом Stream From The Heavens вышел в 1994 году — и, что характерно, группы на тот момент уже не было. Записав свой дебютник в 1992-м, они решили разойтись в 1993-м, заявив позднее, что: а) сказали на своем единственном релизе все, что хотели сказать; б) большого интереса к металу более не питают. Позднее — а может, и поныне — парни играют в инди-роковых и экспериментальных финских командах.
6) disEMBOWELMENT. Бывает ли много дума в дождливый октябрьский день? Еще одни крупные оригиналы жанра, не только ограничившиеся единственным релизом, но и развалившиеся в год его выхода. Австралийцы выпустили Transcendence Into The Peripheral в 1993 году — и работа эта принадлежит лишь людям с устойчивой психикой. Дело в том, что за депрессивную грузную музыку в этот раз взялись выходцы, с одной стороны, из дэз-грайнда, и, с другой, из эмбиент сцены — а дебютник, вязко, пугающе и грохочуще переваливаясь от одного края пропасти к другому, пышущий первобытным гроулом, дисторшном и диссонансами, показал, что настоящая жуть жанровых границ не имеет — и что она при этом может быть восхитительной.
Transcendence Into The Peripheral, кажется, до сих пор себя не изжил: находки в кроссжанровости, подходах (послушайте, как колокольно-гулко они оформили, к примеру, бласт-биты — и да, бласт-биты эти ребята запихнули в думовый альбом), в специфике записи заставляют с трепетом переслушивать австралийских уникумов в следующем тысячелетии.
7) AMESOEURS (не совсем метал). Сайд-проект ALCEST’овского Neige, выпустивший единственный альбом Amesoeurs (2009) и отыгравший единственный концерт, после чего, не договорившись, участники разошлись кто куда: кто в LES DISCRETS, а кто, собственно, обратно в ALCEST. Пост-панк, shoegaze с блэковым дисторшном и эфемерно-нежным женским вокалом — Amesoeurs во многом предсказал и возглавил моду на пост-пост-пост-это-все. Причем сделал это по-французски изящно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 346
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9 комментариев
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Они хорошо начинали… Мощные метал-дебюты без продолжения, часть два
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Ахтунг! Неверная информация
Ну и Vinterland надо сюда же. Классный альбом сделали в 1996 , воссоединились лет 7 назад для концертов, и молчат.
Living Sorrow»Red Morning Sky» — 1996. Если не ошибаюсь,группа немецкая,вроде как распались. Но этот альбом просто ШЕДЕВР!!! Все темы на альбоме — хиты. Запоминающиеся мелодии,красота,чистый вокал в сочетании с гроулингом. Был ещё один альбом после этого,но это было уже не то пальто.
«WINTER — который отменят ввиду резкого ухудшения слуха гитариста Stephen Flam»
Stephen Flam ВЕРНУЛСЯ!!!
В 2019м основал команду с простеньким названием GODEN, два месяца назад выпустили альбом — атмосферно-грузящий Doom
https://www.youtube.com/watch?v=MYM18zbHzZQ
1) VBE пишут альбом -общался с Высотником на эту тему так что все будет
2)Marius Vold недавно относительно выпустил альбом группы Mortem которую на ранних этапах немного продюсировал Euro
3) Snorre дописывает вокалы на второй альбом Thorns так что тоже думаю в скором временем будет релиз.
Что касается норвежских групп. вы тупо не понимаете местную ментальность. тут всем на все похер. 20 лет писать альбом — вообще норм, т.к. все интроверты и всем на все срать. это вам нужны эти альбомы, а не авторам.
Тварь написал(а):
Что касается норвежских групп. вы тупо не понимаете местную ментальность. тут всем на все похер. 20 лет писать альбом — вообще норм, т.к. все интроверты и всем на все срать. это вам нужны эти альбомы, а не авторам.
Так не факт, что остальным не срать на Торнс. Ну, сольют в торренты, покрутят, забудут. Если кто-то что-то слишком долго делает, это маячок, что идеи закончились, имхо.
А вообще хорошая ностальгическая тема, спасибо.
Ветошь написал(а):
AMESOEURS
Ветошь написал(а):
Тварь написал(а):
Что касается норвежских групп. вы тупо не понимаете местную ментальность. тут всем на все похер. 20 лет писать альбом — вообще норм, т.к. все интроверты и всем на все срать. это вам нужны эти альбомы, а не авторам.
Так не факт, что остальным не срать на Торнс. Ну, сольют в торренты, покрутят, забудут. Если кто-то что-то слишком долго делает, это маячок, что идеи закончились, имхо.
Ветошь написал(а):
Тварь написал(а):
Что касается норвежских групп. вы тупо не понимаете местную ментальность. тут всем на все похер. 20 лет писать альбом — вообще норм, т.к. все интроверты и всем на все срать. это вам нужны эти альбомы, а не авторам.
Так не факт, что остальным не срать на Торнс. Ну, сольют в торренты, покрутят, забудут. Если кто-то что-то слишком долго делает, это маячок, что идеи закончились, имхо.
Как сказать.Saturnus, Natural Spirit, Lake of Tears, Nokturnal Mortum, Дрыгва-между альбомами этих групп были огромные паузы по времени(5-9 лет),но они всегда записывали очень мощный материал.
А мне ещё вспомнились Vergelmer «Light the black flame» и Lothlorien «The Primal Event».Альбом первых шведов-очень хорош,а вторые записали нетленку,которая стоит на одном уровне с лучшими работами In Flames и Dark Tranquillity.