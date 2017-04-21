Долгожданная брутал-премьера! Новая тема DYING FETUS «Fixated On Devastation»

Мучительное ожидание окончено, и одна из лучших брутал-групп планеты, DYING FETUS предупредила: задавать лишних вопросов не стоит. Wrong One To Fuck With — так называется альбом Галлахера и компании, выходящий на Relapse в двадцатых числах июня. Ну а для металхедов, чьи слюни уже утопили динамики (в 2016-м нас лишь подразнили синглом Induce Terror), американцы представили live-видео на тему «Fixated On Devastation». И надо ли говорить, что пощады не будет?..

«Мы не собирались делать такую паузу между альбомами, — говорит барабанщик Trey Williams, — так оно само получилось. В последние годы у DYING FETUS был слишком насыщенный график, нас постоянно куда-то звали, группа была крайне востребована на концертах. Поэтому у нас банально не было времени сесть и сконцентрироваться на написании нового материала. Кроме того, когда песни уже были готовы, мы до последнего откладывали запись вокалов. Парни хотели звучать на альбоме в полную силу, во всей своей мощи — а вернувшись с очередных гастролей они, наверное, с месяц просто хрипели, как псы. Но вот наконец все готово!»