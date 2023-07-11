Летняя душевность: новый клип DYING FETUS «Feast Of Ashes»Новинки и новости
Коме не хватает тепла этими летними днями и вечерами, вот немножечко: DYING FETUS показали новое видео «Feast Of Ashes», в котором жгут… жгут во всех отношениях, убедительно доказывая, что после тридцати лет непрерывного бруталирования John Gallagher все еще способен на упругий монструозный риффак. (Единственное, при всей любви к «фитусам», я не очень понимаю, зачем им эти периодические завывающие соло.)
Тема войдет в девятый студийник группы Make Them Beg For Death, намеченный на сентябрь, и сюрпризов (к счастью) ожидать не приходится. Только классика. «Мы продолжаем ровно с того места, где закончили с Wrong One To Fuck With, — обещает драммер Trey Williams. — Нам не нужно участвовать в великой технической дэз-метал гонке. У нас тонны пороха в пороховницах, и мы это давно доказали. Так что все, что нужно — это направить дуло в нужном направлении».
А куда именно нужно, пояснят видеоряд.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 210
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Комментарии
Vivaldi Death:
Ну ладно,Озя НЕ СМОГ и не поехал.А я тут случайно откопал интересный видос.Это на сцену на каталке,с опухшими синими ногами и одышкой,периодически хватающегося за г�…
Merzbow:
Vile написал(а):
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это норм…
Vile:
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это нормально, сейча…
Crow:
Писюн с глазами написал(а):
Какой секс, я с женой езжу…
https://www.youtube.com/watch?v=jafKQWYHIUI…
Merzbow:
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)…
Croco:
Из текста получается, что качок то в группе всего один!
Ps. Второй вокалист поет соло в других песнях группы. Поглядите их клипы.…
Vivaldi Death:
Gallagher как оволосился-так его и не признать.Песенка душевная,хотя у них есть и поинтереснее.…
Юрий:
Как по мне , так «периодические завывающие соло» как раз к месту , добавляют какой то красоты в музыкальный рисунок .…
Ukko:
Anastasiya написал(а):
JUDAS PRIEST! Официально объявили. Респект за прозорливость
+++100000 для такого мероприятия однозначный вариант!!!…
Дед Аким:
Отличное решение. Judas Priest — лучший вариант из возможных…
Anastasiya:
JUDAS PRIEST! Официально объявили. Респект за прозорливость …
Чорны:
Vivaldi Death:
KISS? Да клали они.Они сами-себе и пуп земли и центр мироздания.Они больше имеют с сольных концертов нежели с коллективных покатушек. Там им много не обломится. Песняр�…
Как по мне , так «периодические завывающие соло» как раз к месту , добавляют какой то красоты в музыкальный рисунок .
Gallagher как оволосился-так его и не признать.Песенка душевная,хотя у них есть и поинтереснее.
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это нормально, сейчас Шон (бас,вокал) и Трей (барабас) играют по 22 и 16 лет соответственно.
Vile написал(а):
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это нормально, сейчас Шон (бас,вокал) и Трей (барабас) играют по 22 и 16 лет соответственно.
Наверное потому что Джон воровать перестал со своей подругой. Они конечно тогда как крысы последние поступили в 2000-м.