Dying Fetus Make Them Beg For Death
11.07.2023

Летняя душевность: новый клип DYING FETUS «Feast Of Ashes»

Новинки и новости

Коме не хватает тепла этими летними днями и вечерами, вот немножечко: DYING FETUS показали новое видео «Feast Of Ashes», в котором жгут… жгут во всех отношениях, убедительно доказывая, что после тридцати лет непрерывного бруталирования John Gallagher все еще способен на упругий монструозный риффак. (Единственное, при всей любви к «фитусам», я не очень понимаю, зачем им эти периодические завывающие соло.)

Тема войдет в девятый студийник группы Make Them Beg For Death, намеченный на сентябрь, и сюрпризов (к счастью) ожидать не приходится. Только классика. «Мы продолжаем ровно с того места, где закончили с Wrong One To Fuck With, — обещает драммер Trey Williams. — Нам не нужно участвовать в великой технической дэз-метал гонке. У нас тонны пороха в пороховницах, и мы это давно доказали. Так что все, что нужно — это направить дуло в нужном направлении».

А куда именно нужно, пояснят видеоряд.

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5 комментариев

  • Юрий написал(а):

    Как по мне , так «периодические завывающие соло» как раз к месту , добавляют какой то красоты в музыкальный рисунок .

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  • Vivaldi Death написал(а):

    Gallagher как оволосился-так его и не признать.Песенка душевная,хотя у них есть и поинтереснее.

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  • Merzbow написал(а):

    Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)

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  • Vile написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
    в начале карьеры смена состава это нормально, сейчас Шон (бас,вокал) и Трей (барабас) играют по 22 и 16 лет соответственно.

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  • Merzbow написал(а):

    Vile написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
    в начале карьеры смена состава это нормально, сейчас Шон (бас,вокал) и Трей (барабас) играют по 22 и 16 лет соответственно.
    Наверное потому что Джон воровать перестал со своей подругой. Они конечно тогда как крысы последние поступили в 2000-м.

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