До сих пор лучшие: новый сингл DYING FETUS «Compulsion For Cruelty»Новинки и новости
DYING FETUS, перешедшие за тридцатилетний рубеж дэз-метал карьеры, никогда не частили с альбомами — вот и после Wrong One To Fuck With 2017-го американцы не анонсировали сколь-либо скорого продолжения. Тем неожиданнее во второй день сентября было пришествие нового сингла и видео «Compulsion For Cruelty». Звучащего, аранжированного и записанного настолько идеально, насколько это вообще допустимо.
Как — спустя все годы — Джон по-прежнему умудряется удивлять; как вообще это работает, я без понятия. И, отсмотрев два живых выступления DYING FETUS за последний год (на сцене у них, кстати, ничего не происходит: группа статично стоит в сумрачном свете и играет; ну а что еще надо?), могу разве что констатировать: мужики в своем жанре по-прежнему лучшие.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 391
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