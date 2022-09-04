dying fetus
04.09.2022

До сих пор лучшие: новый сингл DYING FETUS «Compulsion For Cruelty»

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DYING FETUS, перешедшие за тридцатилетний рубеж дэз-метал карьеры, никогда не частили с альбомами — вот и после Wrong One To Fuck With 2017-го американцы не анонсировали сколь-либо скорого продолжения. Тем неожиданнее во второй день сентября было пришествие нового сингла и видео «Compulsion For Cruelty». Звучащего, аранжированного и записанного настолько идеально, насколько это вообще допустимо.

Как — спустя все годы — Джон по-прежнему умудряется удивлять; как вообще это работает, я без понятия. И, отсмотрев два живых выступления DYING FETUS за последний год (на сцене у них, кстати, ничего не происходит: группа статично стоит в сумрачном свете и играет; ну а что еще надо?), могу разве что констатировать: мужики в своем жанре по-прежнему лучшие.

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4 комментария

  • коллапес написал(а):

    напомнило ранних SINISTER
    жестко, техничноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

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  • Merzbow написал(а):

    После 2000-го года стали совсем другой группой. Кевин и Джейсон забрали половину силы этой банды.

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  • Ветошь написал(а):

    Ахуенная тема, с первого раза в голове остаётся. Надеюсь, скоро альбом!

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  • Andreas написал(а):

    Припев- копия Misery Index. Джонни скучает по Джейсону …

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