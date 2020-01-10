CREMATORY не ломаются: слушаем новый сингл «The Downfall»

…Причем пометка «новый» тут обязательна — а то вдруг подумаете, что это, к примеру, 2000-й. Двадцать лет как с куста — и тот же Феликс (правда, совсем уже безволосый) знакомо-ритмично похрипывает в ч/б варианте, с родным-знакомым (ну, к пятнадцатому-то альбому) немецким акцентом. Причем, кажется, даже тот же набор слов. Кто хотел машину времени — добро пожаловать. Вот же она.

Перестав угрожать и ломаться, в марте CREMATORY выпускают лонгплей с говорящим названием Unbroken. Из 90-х в коллективе осталось три человека, бессмертный костяк: Felix Stass плюс семейная ячейка Markus Jüllich и Katrin Jüllich. И — да, они еще помнят, как играть готик-метал. Таким, как придумали сами. Таким, с которым останутся в вечности. Ведь, конечно, можно уйти со сцены и, переслушивая долгими зимними вечерами «Tears Of Time», готовиться к бюргерской пенсии — однако кто, если не они, споет в 2020-м «велькам ту хоррор», «зэ даунфоль?»

P.S. Голая женщина в цепях на обложке альбома (ее можно увидеть в лирик-видео ниже) подозрительно напоминает Катрин.