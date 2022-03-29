Новинка! Смотрим видео CREMATORY «Inglorious Darkness»Новинки и новости
Выход на четвертый десяток творческой деятельности CREMATORY отмечают новым лонгплеем Inglorious Darkness. В 2021-м году у них сменился состав: ушли гитарист/чистый вокалист Connie Andreszka и бас-гитарист Jason Matthias. (А также, увы, умер Heinz Steinhauser — басист группы периода Transmigration.)
Пару дней назад группа опубликовала видеоклип на титульную тему. «Это трек с легким налетом прогрессива и чудесным хитовым припевом. Текст песни повествует о страхе остаться в одиночестве в темноте, который, однако, не мешает чувствовать себя в безопасности и в комфортно-знакомой среде.
Новый состав группы свидетельствует о возвращении к корням: единственная гитара; Felix в роли единственного вокалиста, в том числе и на чистых партиях; соединение мелодики и печали. Истинный готик-метал! Мы поем на английском и на немецком, включая в музыкальное полотно электронику, оркестровки, а также задорный дух гот-н-ролла».
Чистые вокалы у Феликса, впрочем, так себе.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 380
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Устал читать про какое то возвращение к корням. На первой демке был чистый дэз( не считая клавишное интро/аутро).
Transmigration был очень далёк от готики…
Значит, они считают, что их корни там. С такой логикой можно сказать, что корни Дарктрона, Крэдлов и Бурзума — дэз и де-факто это так. Только от таких корней отказались. Так и Crematory фирменный стиль сформировали несколько позже, чем на Transmigraion и тем более на демках