Интервью с CREMATORY. «Сейчас наши шоу всегда планируются на выходные и праздники»

(Markus Jüllich, март 2020)

Новый альбом CREMATORY Unbroken появился 6 марта, и уже доступен во всех официальных/неофициальных источниках. Пятнадцатый релиз, пятнадцать треков — похоже, в этой группе любят круглые числа! Как всегда, сдержанный и немногословный Markus Jüllich (если только не бомбит по поводу предателей-фэнов) вкратце поведал, каково это — провести 29 своей жизни внутри «Крематория».

Судя по тому, что группа не прекратила играть и выпускать альбомы, ваши поклонники восприняли угрозу всерьез и активизировались. Ситуация с «ленивыми жопами» исправилась?

Сейчас я всем доволен. Новый альбом собирает отличные отзывы. Мы замутили вечеринку в честь его выхода, приехали друзья и фанаты, причем даже из Франции. Было прекрасно! Два года назад я действительно был расстроен положением дел, и должен был как-то выпустить пар. Кстати, стриминг и скачивание музыки я до сих пор не поддерживаю. Всегда покупаю альбомы, которые мне нравятся, коллекционирую их.

А можешь ли представить себе жизнь без CREMATORY? Это ж уже больше чем группа для вас, разве нет?



Безусловно. Большая часть моей жизни. Да и не только моей. У всех есть семьи, работы, это вот все, но когда мы собираемся вместе, работаем над песнями, репетируем, выезжаем с концертами, это затмевает другие дела. Особенно это касается костяка группы, который составляем я, Katrin и Felix — игравшие в команде с самого ее начала. Я, к примеру, беру на себя менеджерские обязательства, занимаюсь планированием выступлений, продюсирую релизы — ну и, по сути, контролирую происходящее. Так что никогда не отвлекаюсь от «крематорских» вопросов.

По-семейному тепло мы относимся к музыкантам, которые по разным причинам покинули группу. Со всеми ними хорошие отношения — вероятно, потому, что случайных людей в коллектив мы никогда не берем. Это, в конце концов, не только бизнес.

На обложке нового релиза Katrin?

Да!!!!!!!!!!!!!!!!!

Насколько я знаю, у тебя своя страховая компания. А Феликс — ресторанный шеф-повар, причем на полную ставку. Бывали ли в истории группы периоды, когда вы могли позволить себе не работать?



Альбом Illusions явился большим прорывом для CREMATORY, группа стала популярна в Европе, а в Германии мы получили статус готик-метал команды номер один. Продажи росли, турне становились все длиннее, и в какой-то момент мы уже просто не могли работать где-то еще. Так что пару лет жили чисто на музыкальные заработки. Но потом пошел спад, и мы снова стали совмещать работу и группу. Сейчас шоу CREMATORY всегда планируются на выходные и праздники.

Совсем недавно появился ваш клип «Rise And Fall». Очень какой-то простецкий: без сюжета, каких-то особых эффектов — по сути, группа в нем просто играет. Почему все так скромненько — и какой ролик в видеографии CREMATORY твой любимый?

Конечно, «The Fallen». Самый любимый — и самый дорогой. Ну и песня отличная, с замечательной энергетикой. Но… что ж. Тогда и бюджеты были другие. Сегодня мы стараемся работать в более экономном режиме — но при этом не отказываться от клипов, так как, во-первых, и фэны просят, и, во-вторых, так проще продвигать новые темы.

Планируете турне в поддержку нового релиза? Как этим вообще заниматься в осадных условиях? (Кстати, товарищ из Германии говорит, что панические настроения у вас распространяются быстро — народ сметает все из магазинов и т.д.)

Планируем тур на апрель — и пока не сильно переживаем, что концерты отменят из-за вирусных опасений. Ну а насчет Германии правда: народ впадает в безумие и скупает все подряд. Отдельные полки в магазинах пусты. Мне же, если честно, по барабану все это.

Есть предположения, какие песни из Unbroken будут на концертах особенно популярны?



Этого никогда не угадаешь — будем наблюдать за реакцией уже во время шоу и делать выводы. Пока, репетируя, мне нравится, как звучит «The Downfall», но с такой же вероятностью хорошо зайдет людям «Inside My Heart» — одна, кстати, из моих любимых на диске.

Кстати, записывая когда-то «Tears Of Time», предполагали ли вы, что эта тема станет таким хитом?

Да как-то даже не думали, записывая, что она станет бестселлером всей нашей карьеры. Но, в принципе, уже тогда было понятно, что в ней есть нечто особое. Кстати, до сих пор нравится исполнять эту вещь на концертах.



Felix Stass лет восемь назад запустил со шведами дэз-металлический сольный проект STASS. Зачем он ему?

Да чтобы делать в рамках этой группы все, что он хочет. Так как в CREMATORY он делает то, чего хочу я!



Кстати, а чего хочешь ты? Остались ли какие-либо неосуществленные мечты?

Да, в общем, основная сбылась. 29 лет в такой группе, как CREMATORY, — это и есть, по сути, мечта. Тем более, что мы активно продолжаем выпускать альбомы.



Твой музыкальный топ-10 на все времена?.. Музыка, которую можешь слушать вечно.

METALLICA Black Album

SLAYER Reign In Blood

Billy Idol Rebel Yell

RAMMSTEIN Herzeleid

MASCHINE HEAD Burn My Eyes

FEAR FACTORY Obsolete

DEPECHE MODE Black Celebration

PARADISE LOST Host

TIAMAT Clouds

TYPE O NEGATIVE Bloody Kisses

Ну и напоследок. Как автор сайта родом из Беларуси, не могу не спросить: когда вы уже приедете в Минск?



Да как-то не было предложений. Ждем! Мы, конечно, выступили бы там с удовольствием. И… спасибо всем за поддержку, ребята!