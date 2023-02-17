CATTLE DECAPITATION выпускают альбом про «пожирателей Земли». Смотрим видео «We Eat Our Young»Новинки и новости
Некоторое время назад Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION заклеймил в соцсетях некоего русского пользователя, который слил в Reddit анонс альбома группы Terrasite раньше запланированного времени — причем раньше этот же перец был замечен в подобном по отношению и к другим бандам. Так или иначе, тараканов в мешке не утаишь — и непобедимые земные паразиты уже готовы к высадке в динамики и наушники.
«После диска вроде Death Atlas необходимо было сделать полный поворот. Все, что было на том диске — лирика, музыка, концепт, артворк, — представляло собой законченное утверждение. И финальное. Потому единственным способом двигаться дальше оказалось перерождение.
Концепт Terrasite я вынашивал несколько лет. И насколько мрачен Death Atlas, настолько же будущий альбом движется в противоположном направлении. Я хотел, чтобы действие происходило при свете дня, — потому как «дневные» хорроры обычно сильно нервируют.
Мы все слышали, насколько живучи тараканы… насколько они инвазивны, насколько коварны. Они способны пережить ядерный взрыв! Так вот, Death Atlas, завершившись, оставил мир безжизненным и обгоревшим… ну или так мы полагали. Оказалось однако, что хрустящие горелые тела, украшающие буклет альбома и клип (напоминающие, кстати, застывших во времени жертв Везувия в Помпеях), на деле были всего лишь коконом для чего-то более зловещего: Человечества 2.0.
На облоге показан terrasite, он же «пожиратель Земли», когда-то проживший жизнь человека, а после катастрофы вернувшийся в новый мир… обескураженным, опечаленным, ЗЛЫМ… будучи порожденным как новый вариант человеческой болезни, адаптировавшийся к окружающей среде и стартующий в свое разрушительное путешествие по планете…»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 79
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Комментарии
Green:
Anti-Poser:
juris:
русский метал-круиз https://www.youtube.com/watch?v=LGdH5_zwC_Y…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для тебя плохие новости . ты чья то пиписька , да ещё и с глазами (…
Юрий:
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для теб…
Елена:
Если не фанат, то и не станете им. Эта группа- моя молодость, и её песни- определённые эпохи жизни моего поколения. А мои дети( взрослые,27 и 23, выросли на этом- были выну…
Sonder77:
Депеш Мод слушают многие метал музыканты,Mayhem,Vader и прочие.Это уже о многом говорит.А сколько каверов сыграно!!!!…
Дружище Христос:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
Аlym:
Борис:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
Писюн с глазами:
Merzbow написал(а):
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
…
Merzbow:
Юрий написал(а):
Я думал , что глэм ещё в 80х загнулся , ан нет , ещё существуют подобные полупокеры размалёванные под придорожных проституток …
Мало того что …
Merzbow:
У DM норм reconstruction time again альбом. Такой индустриальный.
А так сейчас они могут с перцами из Парадайз лост сплит замутить. У них же там синти поп проект Host вроде.…
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