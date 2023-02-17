Cattle Decapitation new
17.02.2023

CATTLE DECAPITATION выпускают альбом про «пожирателей Земли». Смотрим видео «We Eat Our Young»

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Некоторое время назад Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION заклеймил в соцсетях некоего русского пользователя, который слил в Reddit анонс альбома группы Terrasite раньше запланированного времени — причем раньше этот же перец был замечен в подобном по отношению и к другим бандам. Так или иначе, тараканов в мешке не утаишь — и непобедимые земные паразиты уже готовы к высадке в динамики и наушники.

Cattle Decapitation Terrasite

«После диска вроде Death Atlas необходимо было сделать полный поворот. Все, что было на том диске — лирика, музыка, концепт, артворк, — представляло собой законченное утверждение. И финальное. Потому единственным способом двигаться дальше оказалось перерождение.

Концепт Terrasite я вынашивал несколько лет. И насколько мрачен Death Atlas, настолько же будущий альбом движется в противоположном направлении. Я хотел, чтобы действие происходило при свете дня, — потому как «дневные» хорроры обычно сильно нервируют.

Мы все слышали, насколько живучи тараканы… насколько они инвазивны, насколько коварны. Они способны пережить ядерный взрыв! Так вот, Death Atlas, завершившись, оставил мир безжизненным и обгоревшим… ну или так мы полагали. Оказалось однако, что хрустящие горелые тела, украшающие буклет альбома и клип (напоминающие, кстати, застывших во времени жертв Везувия в Помпеях), на деле были всего лишь коконом для чего-то более зловещего: Человечества 2.0.

На облоге показан terrasite, он же «пожиратель Земли», когда-то проживший жизнь человека, а после катастрофы вернувшийся в новый мир… обескураженным, опечаленным, ЗЛЫМ… будучи порожденным как новый вариант человеческой болезни, адаптировавшийся к окружающей среде и стартующий в свое разрушительное путешествие по планете…»

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