Альбом ноября: CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»

CATTLE DECAPITATION редко когда искали четких дорог — так что, ограничивая стилистику группы до дэз-грайнда, ограничивающий упускал самую суть. В 2019-м же команда презрела все рамки, выпустив Death Atlas — пожалуй, самый увлекательный, неожиданный, дикий в хорошем смысле релиз ноября. Жанрово недозволенного уже не осталось.

CATTLE DECAPITATION Death AtlasСчитайте это прогрессивным металом — с тем отношением к прогрессивности, которое показывали сто лет бездействующие CEPHALIC CARNAGE.

Тут есть и дэз, и грайнд, и симфоническая блэкуха, и хэви, и жир, и готичная апокалисическая отрешенность — с которой Travis Ryan, открывший в себе полнехонький арсенал новых вокальных подходов, хоронит глупое человечество. Альбом, который можно слушать в любое время суток, крутясь на американских горках его изворотов, дурея, визжа и едва не подташнивая от скоростных смен ритма, настроения и эмоционального фона. Альбом из серии «вау». Альбом из серии «ох». Альбом, который запомнится, загнав к финалу в экзистенциальную бездну.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. dadhi 02.12.2019 в 09:52

    Да, согласен :)

    Кстати они ловко вывернулись от сравнений с Монолитом и Anthropocene Extinction, потому что это похоже но другое… Очень кинематографичный релиз.

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  2. mazay 02.12.2019 в 13:54

    Сколько людей, столько и мнений
    https://www.angrymetalguy.com/cattle-decapitation-death-atlas-review/

    Rating: 2.5/5.0

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