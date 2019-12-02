Альбом ноября: CATTLE DECAPITATION «Death Atlas»

CATTLE DECAPITATION редко когда искали четких дорог — так что, ограничивая стилистику группы до дэз-грайнда, ограничивающий упускал самую суть. В 2019-м же команда презрела все рамки, выпустив Death Atlas — пожалуй, самый увлекательный, неожиданный, дикий в хорошем смысле релиз ноября. Жанрово недозволенного уже не осталось.

Считайте это прогрессивным металом — с тем отношением к прогрессивности, которое показывали сто лет бездействующие CEPHALIC CARNAGE.

Тут есть и дэз, и грайнд, и симфоническая блэкуха, и хэви, и жир, и готичная апокалисическая отрешенность — с которой Travis Ryan, открывший в себе полнехонький арсенал новых вокальных подходов, хоронит глупое человечество. Альбом, который можно слушать в любое время суток, крутясь на американских горках его изворотов, дурея, визжа и едва не подташнивая от скоростных смен ритма, настроения и эмоционального фона. Альбом из серии «вау». Альбом из серии «ох». Альбом, который запомнится, загнав к финалу в экзистенциальную бездну.