Файт! CATTLE DECAPITATION против вороватых сектантов

Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION на днях позабавился борьбой с околосектантской группкой «True Biblical Christians», которая занята активным сетевым спамом и производством мемов для социальных сетей. На днях Трэвис с удивлением обнаружил на одной из таких картинок обложку своего альбома Monolith Of Inhumanity в контексте… антиэволюционной агитки.

скандалы плагиат ПГМ Travis Ryan Cattle Decapitation

«Привет, я Трэвис, — написал музыкант, — человек, который заказал произведение искусства, которое вы украли ради распространения своей маленькой сказочки. Художника зовут Wes Benscoter. И кажется, вы, как обычно, не следуете указаниям собственной библии. Помните «НЕ УКРАДИ»? Вы даже это не в состоянии сделать. Какие же вы дряни. А ваша религия находится на вершине дрянной кучи организованных мировых религий, сгрудившихся в монолитный памятник пороков человечества. Это вы. Человеческий нонсенс. Воры. Помойка. И всегда будете помойкой. Помните это».

скандалы плагиат ПГМ Travis Ryan Cattle Decapitation

, рубрика(и): Блог

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