CATTLE DECAPITATION снова в деле! Слушаем «One Day Closer To The End Of The World»

Уважаемые мясники из Сан-Диего CATTLE DECAPITATION выпустят в ноябре альбом Death Atlas, и тема «One Day Closer To The End Of The World» уже доступна для пристального ознакомления. «Лейтмотив альбома заключается в простой мысли, что человечество не имеет значения, — говорит вокалист Travis Ryan, — что бы мы там себе ни воображали. Поэтому на обложке изображен космос, словно напоминание: Вселенная всегда найдет способ почистить ресурсы. На глобальной картине существования мы — ничто, человеческий род — просто мелькнувшая тень».

, рубрика(и): Быстрые новости

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