ANATHEMA ушли в бессрочный отпуск: «Настало время выбирать иные жизненные дороги»

Очередная жертва подлого ковида. Группа ANATHEMA, планировавшая на 2020 и массу концертов, и даже новый альбом, заявила, что всего этого в обозримом будущем не случится. Потому что обстоятельства против.

«Этот год не похож на другие. Мы все, каждый из нас, столкнулись с непредсказуемыми трудностями, которые повлияли и на личную, и на профессиональную деятельность. Времена настали очень тяжелые, и лично у нас нет иных опций, кроме как уйти в бессрочный отпуск. Настало время выбирать иные жизненные дороги.

Благодарим всех за поддержку, оказанную нам на протяжении долгих лет. Спасибо фэнам за лучшие годы наших жизней, бесконечная всем вам за это любовь и уважение. А также благодарность за щедрость, проявленную после неожиданной отмены последнего тура.

Но… мы не могли предвидеть всего, что принесет 2020-й.

Большое спасибо за все. ANATHEMA»

Симптоматично, если дискография группы закончится альбомом под названием The Optimist.

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