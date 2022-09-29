Cингл WEATHER SYSTEMS (aka ANATHEMA) «Still Lake». «Благодаря всем вам ситуация с Дэном улучшается»

Как вы, может быть, помните, весной я рассказывала о проблемах Daniel Cavanaugh и группы ANATHEMA, вместо которой сейчас действует «терапевтический» проект WEATHER SYSTEMS. В середине сентября WS выложили музыкальный апдейт: «Still Lake», открывающий сингл будущего альбома Ocean Without A Shore, а также немного новостей.

«От всей души просим прощения за задержки, с которыми мы оказались не в состоянии справиться. Надеялись, что к настоящему моменту запись будет идти полным ходом, однако все продвигается медленнее, чем ожидалось. Так что пока, надеемся, этот сингл принесет вам какую-то радость.

Мы с трудом продираемся через сложности; вещи, на которые повлиять не в силах. И у нас проблемы с деньгами. Чтобы этот альбом все-таки состоялся, мы снова просим вашей помощи, переживая в настоящий момент труднейший период.

Донаты, которые поступали и поступают, спасают нашу музыку, помогают, и не хватит слов, чтобы выразить всю свою благодарность.

Дэн все еще переживает ежедневные испытания, борется, продолжает лечение — и стремится заниматься музыкой, делиться ей с вами. Он проходит дорогостоящие процедуры, призванные излечить его душу и сделать лучшей версией себя. Срывы случаются, и это не шутки… тем не менее, ситуация улучшается. Благодаря вам.

Эта музыка несет исцеление, и она заслуживает быть услышанной… теми, кто внимает с открытым сердцем.

Пожалуйста, продолжайте донатить, если вы можете. Это действительно отличная песня. Мы вложили много труда, чтобы сделать ее таковой».

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