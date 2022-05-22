ANATHEMA: «Последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно. Дэн даже предпринимал попытку суицида»Блог
Как вы помните, ANATHEMA пару лет назад ушли в бессрочный отпуск — и в качестве (временной?) замены запустили проект WEATHER SYSTEMS, практически без участия Daniel Cavanaugh. Ему сейчас, к сожалению, очень нехорошо.
«Увы, последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно, — опубликовала команда пост в соцсетях, — Дэн даже предпринимал попытку суицида.
Он годами страдает от глубочайшей хронической депрессии. Он выжил, попытавшись убить себя, и состояние немного улучшается. Вообще, счастье, что он пережил последние два года. Он в течение года не покидал своего дома — и, несмотря на циркулирующие слухи, не направлялся на принудительное лечение в психиатрическую больницу и не имел дел с полицией.
Дэн — вполне порядочный человек, разумное человеческое существо, которое, однако, как будто бы потерялось. Он сам не свой уже давно, в течение нескольких лет.
Он сам обращался в клинику и провел в ней несколько дней, просто чтобы лишить себя возможности суицида, — однако, кажется, пребывание в данном учреждении оказалось еще более депрессирующим. Им самим нужна помощь — и поэтому мы отдадим 10% сборов нашей кампании на GoFundMe в пользу благотворительному центру ментального здоровья.
Сейчас мы трудимся над тем, чтобы вернуть и принести в мир нечто хорошее — а Дэн старается исправиться, работать над собой и не делать более подобных глупостей. Его доктор также прилагает все усилия, чтобы не допустить повторных попыток.
О Дэне заботятся профессионалы, он проходит терапию и очень старается. Тем не менее, у него диагностирована масса проблем, начиная от тяжелой депрессии и заканчивая повышенной тревожностью, сложным пост-травматическим расстройством, которое развивалось 25-30 лет, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Он не принадлежит себе уже по меньшей мере года четыре.
Многие из вас знакомы с подобной борьбой. И возможно, музыка — часть исцеления.
Мы получили суровые уроки и сделали выводы. Было очень трудно. Но мы усвоили урок. И возможно, поэтому также переживали тяжкий период.
Мы желаем Дэну выздоровления. Не были уверены, стоит ли писать это все, однако правда есть правда и, вероятно, настало время ее рассказать.
Благословение, любовь и прощение.
Мы искренне надеемся, что вы, все вы, каждый без исключения, живете в радости и благословении».
Краудфандинговая кампания в поддержку Дэнни и проекта WEATHER SYSTEMS здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
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ANATHEMA: «Последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно. Дэн даже предпринимал попытку суицида»
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Комментарии
- Merzbow: Забыла добавить, что на этом треке присутствует Дэйв Матрайз!
- Anastasiya: Чудотворец написал(а): А что Калинов Мост говорили? там по ссылке, хоть в целом и все ясно, но не видно…
- Чудотворец: Green написал(а): Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом….
- afterglowstar: Писюн с глазами написал(а): какая-то Rosa Infra, которое я вообще не ебу что такое….
- Тварь: Green написал(а): Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом….
- Дмитрий: Да как за…ла эта украина!лучше бы в детский дом какой деньги отдали…
- Ігор: Дед Аким написал(а): Писюн с глазами написал(а): Если верить мастерслэнду, то войнушку из местных явно…
- Merzbow: Им бы сплит замутить с Portal. Хотя Defeated Sanity с их последним альбомом тоже подойдёт весьма.
- Green: Anastasiya написал(а): Калинов Мост тоже празднуют победу над здравым смыслом. https://www.facebook.com/ka…
- Другой Александр: Писюн с глазами написал(а): Зато вот что выдал Пурген: У Пургена текст на сарказм похож. Хотя могу…
- Anastasiya: Ирина Степановна написал(а): И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному…
- Ирина Степановна: И ещё оффтоп, там Дэнни из Анафемы чуть не откинулся по собственному желанию.
- Ирина Степановна: Прошлый альбом не слушал, но по сравнению с позапрошлым стали понятнее, легче воспринимаются. Как и…
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