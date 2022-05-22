ANATHEMA: «Последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно. Дэн даже предпринимал попытку суицида»

Как вы помните, ANATHEMA пару лет назад ушли в бессрочный отпуск — и в качестве (временной?) замены запустили проект WEATHER SYSTEMS, практически без участия Daniel Cavanaugh. Ему сейчас, к сожалению, очень нехорошо.

«Увы, последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно, — опубликовала команда пост в соцсетях, — Дэн даже предпринимал попытку суицида.

Он годами страдает от глубочайшей хронической депрессии. Он выжил, попытавшись убить себя, и состояние немного улучшается. Вообще, счастье, что он пережил последние два года. Он в течение года не покидал своего дома — и, несмотря на циркулирующие слухи, не направлялся на принудительное лечение в психиатрическую больницу и не имел дел с полицией.

Дэн — вполне порядочный человек, разумное человеческое существо, которое, однако, как будто бы потерялось. Он сам не свой уже давно, в течение нескольких лет.

Он сам обращался в клинику и провел в ней несколько дней, просто чтобы лишить себя возможности суицида, — однако, кажется, пребывание в данном учреждении оказалось еще более депрессирующим. Им самим нужна помощь — и поэтому мы отдадим 10% сборов нашей кампании на GoFundMe в пользу благотворительному центру ментального здоровья.

Сейчас мы трудимся над тем, чтобы вернуть и принести в мир нечто хорошее — а Дэн старается исправиться, работать над собой и не делать более подобных глупостей. Его доктор также прилагает все усилия, чтобы не допустить повторных попыток.

О Дэне заботятся профессионалы, он проходит терапию и очень старается. Тем не менее, у него диагностирована масса проблем, начиная от тяжелой депрессии и заканчивая повышенной тревожностью, сложным пост-травматическим расстройством, которое развивалось 25-30 лет, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Он не принадлежит себе уже по меньшей мере года четыре.

Многие из вас знакомы с подобной борьбой. И возможно, музыка — часть исцеления.

Мы получили суровые уроки и сделали выводы. Было очень трудно. Но мы усвоили урок. И возможно, поэтому также переживали тяжкий период.

Мы желаем Дэну выздоровления. Не были уверены, стоит ли писать это все, однако правда есть правда и, вероятно, настало время ее рассказать.

Благословение, любовь и прощение.

Мы искренне надеемся, что вы, все вы, каждый без исключения, живете в радости и благословении».

Краудфандинговая кампания в поддержку Дэнни и проекта WEATHER SYSTEMS здесь.

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