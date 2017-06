Закрыть гештальт. SUN OF THE SLEEPLESS выпускают дебютный альбом!

SUN OF THE SLEEPLESS — восхитительная и печальная история, автором и инициатором которой является Ulf Theodor Schwadorf (EMPYRIUM, THE VISION BLEAK), длится с 1999-го, но, несмотря на успех и любовь к заслушанным многими до дыр EP Poems To The Wretches Hearts, Tausend Kalte Winter и — особенно! — сплиту с NACHTMAHR, до полноформатного альбома дело так и не доходило. До сих пор!

Трудно сказать, что именно натолкнуло Швадорфа закрыть этот гештальт, однако же факт: 21 июля на Prophecy Productions выходит семипесенный лонгплей SUN OF THE SLEEPLESS To The Elements, и его вторая тема, «Motions», уже доступна для прослушивания. Также можно заценить тизер к закрывающему треку альбома, «Phoenix Rise» — что, вне всяких сомнений, символично: Феникс — птица все-таки жизнестойкая, и каркнет она, если надо, последней.