02.12.2020
Премьера титульной темы нового альбома EMPYRIUM «Über den Sternen»Новинки и новости
Каждый встречает темнейший и холоднейший сезон как умеет. Путь EMPYRIUM, возвратившихся после шести лет тишины, узнаваем: над звездами, над меланхолией, в бархатную ледяную искрящую пустошь, между дарк-фолком, акустикой, трагическим баритоном и хрипящим надрывом. Десятиминутная титульная вещь будущего альбома группы Über den Sternen — роскошный подарок от Маркуса всем, кто ждал, кто уходил, скрываясь от рассветов, в долгую ночь и романтическую бессонницу.
Релиз полноформатника назначен на конец февраля. Winter is coming.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
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