02.12.2020

Премьера титульной темы нового альбома EMPYRIUM «Über den Sternen»

Новинки и новости

Каждый встречает темнейший и холоднейший сезон как умеет. Путь EMPYRIUM, возвратившихся после шести лет тишины, узнаваем: над звездами, над меланхолией, в бархатную ледяную искрящую пустошь, между дарк-фолком, акустикой, трагическим баритоном и хрипящим надрывом. Десятиминутная титульная вещь будущего альбома группы Über den Sternen — роскошный подарок от Маркуса всем, кто ждал, кто уходил, скрываясь от рассветов, в долгую ночь и романтическую бессонницу.

Релиз полноформатника назначен на конец февраля. Winter is coming.

Количество просмотров: 114

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *