Вокалист THE OCEAN сломал обе ноги. Но продолжил выступать!

Одни употребляют в турне все возможные виды веществ, иные добывают адреналин по-другому. Фронтмен THE OCEAN Loïc Rossetti, например, известен своею прыгучестью: ведь если концертный зал включает балкон, разве ж это не повод с него сигануть? Кто помнит шоу группы в «Репаблике», тот… наверняка не забудет.

И, как бы неприятно ни звучало, однажды он должен был допрыгаться. Так, после одного из выступлений в ходе текущего американского тура с LEPROUS (жаль, пропустила выступление в Шарлотт, променяв на CONVERGE с THOU в тот же день), он появился на сцене Лос-Анджелеса в инвалидном кресле. И, несмотря на травмы, отработал целый концерт.

«Loïc, буквально говоря, зашел слишком далеко и сломал обе ноги. У него четыре перелома, и нужна срочная операция, — написала группа после шоу в коляске. — Ему очень больно, но все-таки как-то смог продержаться целый концерт. И сегодня отыграет еще один. А потом срочно полетит в Швейцарию на стол хирурга».

Остаток тура THE OCEAN решили не отменять и провести около десятка концертов с вокальной фонограммой и гостевыми участниками за микрофоном. Ну а мистеру Россетти, естественно, пожелаем выздоровления: ноги ему пригодятся. Ибо сколько концертных залов по миру еще не отпрыгано?

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