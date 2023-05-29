Любопытная новинка — и конец эпохи. THE OCEAN «Holocene»Новинки и новости
THE OCEAN завершили свое дискографическое странствие по гео-эпохам: пробежав за 15 лет по ледникам и динозаврам, группа выпустила альбом Holocene. То, где мы пребываем сейчас. И согласно звуку релиза, текущая эра выглядит достаточно мягко.
Первое, что замечаешь — ставка на синтезаторы, которые порой (и все чаще) отвоевывают лидирующую мелодическую роль. Это прогрессив-рок, пост-рок, необыкновенно спокойный и взрослый THE OCEAN’овский альбом, этакое закатное океанское умиротворение, когда, в тихом благолепии с одновременной философской меланхолической ноткой, наблюдаешь, как алый шар топится в волнах, угасая и разбрасывая по горизонту тлеющий градиент.
Это первый релиз THE OCEAN, к прослушиванию которого не нужно настроение, особое занятие и обстановка; он совершенно универсален — и, практически лишившись орущего тестостеронового кипиша и гипертрофированного драматизма, он звучит зрело, богато, многослойно — при этом, однако, без случайных звуков и избыточных аранжировочных фишек. А также, несмотря на жанровые перемены, чудно вписывается в предшествующую дискографию немцев — особенно вторая, более тяжелая часть релиза (на «Unconformities» которой, кстати, заметьте чудный вокальный выход Karin Park).
Не имеет особого смысла спекулировать на будущем направлении THE OCEAN. Станет ли электроники еще больше? Откажутся ли совсем от экстремальных вокалов? От этой группы можно ожидать всякого — главное, в уверенности, что будет красиво.
А пока — непременно — оцените Holocene.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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